Otomobilin bariyere çarpma anı araç kamerasında

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ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de bir otomobilin bariyere çarpma anı, arkasından gelen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi´nde Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çaptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı ise otomobilin hemen arkasından gelen başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobilin, bariyerlere çarparak yol ortasında durduğu ve aracın tamponunun yola savrulduğu görülüyor. Yapılan yorumlarda ise yolda eğim hatası olduğu ve yetkililerin çözüm bulması istenirken, sürücülere de daha dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-06 15:41:43



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