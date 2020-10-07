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Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek’e Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti

İHA

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek’e Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği yönetici ve üyeleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek’e makamında ziyaret ederek plaket takdim etti.
Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada ‘’Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda; dernek üyelerimizle birlikte Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek’i makamında ziyaret ettik ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladık. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından 1986 yılında ekim ayının ilk haftası “Camiler Haftası” olarak kabul edildi. Camilerdeki din görevlilerimizde camilerimizin ayrılmaz bir parçası oldukları için, 2003 yılından itibaren ekim ayının ilk haftası “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” adı ile kutlanmaktadır. Camilerimiz ibadet ettiğimiz, huzura kavuştuğumuz, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en üst seviyede yaşadığımız kutsal alanlarımızdır. Bunun yanı sıra din görevlilerimiz ise, dini bilgileri halkımıza doğru bir şekilde anlatarak gelecek nesillere aktarılmasında kilit bir rol oynamaktadırlar’’ dedi.

"Şimdiye kadar hiç kimse bizi ziyaret etmedi ve haftamızı kutlamadı"
Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek de, ‘’Ziyaretten ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın kutlanmasından memnun kaldık. Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle şimdiye kadar hiç kimse bizi ziyaret etmedi ve haftamızı kutlamadı. Bu anlamlı ziyaret bizleri çok duygulandırdı’’ dedi.
Ziyaret sonunda Eskişehir İl Müftüsüne plaket taktim edildi ve hatıra fotoğrafı çekinildi.

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