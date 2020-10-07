Yemek kültürü ön plana çıkartılacak Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya: "Eğitim Mutfağı Projesi kaliteli iş gücü kazandıracak"

Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya, Eskişehir'de Türk Mutfağı seferberliğine pandemi şartları içerisinde de sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

Kaya, göreve gelmeleri ile birlikte, Eskişehir'in var olan tüm turizm ve doğal değerleri ile birlikte gastronominin, konaklamanın ve yemek kültürünün de ön plana çıkartılması, şehre gelen misafirlerine Türk mutfağının lezzetlerini tanıtmak ve bu lezzetlerin firmalarda satılması için çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü ile başlattıkları Osmanlı Yemekleri Projesi'nin şehir içinden ve yurt genelinde çok yankı bulduğunu belirten Kaya, "Eğitim Mutfağı Projesi'nin gerçekleşmesi sonucunda, Eskişehir'deki tüm eğitim kurumlarında öğrenim gören gastronomi ve yiyecek içecek bölümü gençlerimize pratik uygulama eğitimleriyle birlikte destek verip sektöre kaliteli iş gücü olarak daha hazır hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki zamanlarda da, Türkiye Aşçılar Federasyonunda bu alanda çok önemli ulusal boyutta faaliyetler yapacağız. Bu faaliyetleri, 45 kişilik gönüllü işletmeci, eğitimci ve profesyonel şef aşçılar oluşturuyor. 2020 yılının da gastronomi yılı olarak ilan edilmesine yaraşır bir çalışma yaptık. Birlik beraberlik içerisinde çok daha güzel projeler üreteceğiz" dedi.

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