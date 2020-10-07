Aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de hakkında cinsel taciz ve yaralama gibi çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan Ramazan D., polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, `Cinsel saldırı', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Kapkaç' ve 'Cinsel taciz´ suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ramazan D.´nin Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi´nde olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheli, Turgut Reis Caddesi üzerinde yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., tutuklanarak cezaevine koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-07 11:23:13



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