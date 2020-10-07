Doğru emzirme yöntemleri nelerdir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğru emzirme yöntemleri nelerdir?

İHA

Doğru emzirme yöntemleri nelerdir?

17 Ekim Emzirme Haftası dolayısı ile emzirmenin anne ve bebeğe olan faydaları hakkında konuşan Özel Ümit Batıkent Hastanesi Hemşiresi Kübra Demirbaş, doğru emzirme yöntemlerini paylaştı.
Tüm annelerin bebeklerini emzirecek sütü olduğunu belirten Hemşire Kübra Demirbaş, “Özel bir sorunu olmayan her anne emzirebilir. Yeter ki anne kendini rahat hissetsin, kendine güvensin. Aile bireylerinin bu konuda olumsuz yorumlar yapmaması, anneyi desteklemesi çok önemli” diye konuşan Hemşire Kübra Demirbaş, “Psikolojik sorunlar anne sütünü baskılayabilir, anne desteklenirse bu sorunları aşar, yeter ki anne gayretli olsun. Ne kadar çok ve sık emzirilirse süt de o kadar artacaktır” şeklinde konuştu.
SÜTÜN YETTİĞİ NASIL ANLAŞILIR
İlk günlerde 2 saati geçmeyecek şekilde bebeklerin emzirilmesi gerektiğini aktaran Demirbaş, “Bebek günde 56 kez idrar ve 34 kez kaka yapıyorsa iyi beslendiği düşünülür, tabi yeterli beslendiğinin anlaşılması için kilo alımının da çocuk doktoru tarafından kontrol edilmesi gerekir. Bebek ilk günlerde biraz kilo verir, ancak 10 gün içinde doğum kilosuna ulaşır” dedi.
DOĞRU EMZİRME NASIL OLMALI
Doğru emzirmenin nasıl olması gerektiğini de anlatan Hemşire Demirbaş, şunları söyledi:
“Emzirme için anne rahat olduğu bir ortam seçmeli, arkasına bir destek alıp dik oturmalıdır. Anne bebeğin başını dirseğine yerleştirip bebeği tamamen kavramalıdır, bebeğin altına kucağımıza bir emzirme yastığı koymak da çok yararlı olur. Anne ile bebek birbirine dönük olmalıdır. Göğsümüzün ucu ve kahverengi olan kısmını olabildiğince bebeğin ağzının içine yerleştirmeye çalışmalıyız. Yani anne ile bebek birbirine yapışmalı ve arada boşluk olmamalı, ancak tabi bebeğin burnu boşlukta ve nefes alabilir pozisyonda olmalı. Bebeği emzirirken göğüsler mutlaka alttan desteklenerek tutulmalı, parmaklarımızla göğsümüzü c şeklinde tutmalıyız. Göğüs doğru tutulmadığında bebek emerken yorulur, tam ememez, zamanla yanlış emme, göğüs ucu yaralarına neden olur, göğüs ucu yaraları olmaması için doğru emzirme şarttır. Emzirmeden önce sütümüzle göğüs ucumuzu temizleyebiliriz.”
EMZİRMENİN BEBEĞE ANNEYE FAYDASI NEDİR
İlk anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğunu ve çok değerli olduğunu belirten Demirbaş, “Anne sütünün bebeği pek çok enfeksiyondan hastalıktan koruyucu özelliği var, bağışıklığı güçlendirici özelliği var” diye konuştu.
Anne sütünün bebeğin yanı sıra anneye de çok faydası olduğunu belirten Hemşire Kübra Demirbaş, “Emziren annelerde; rahim daha çabuk toparlanır, daha az kanama olur, bebek ile psikolojik bir bağ kurulur, annenin ruhsal durumunu olumlu etkiler, kilo vermemizi kolaylaştırır, meme kanseri gibi bazı kanser türleri emziren annelerde daha az görülür” ifadelerini kullandı.
Bebeklerin en az iki sene emzirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Demirbaş, emzirmeyi bırakırken bir kerede tamamen bırakılmamasını, kademeli olarak bebek huzursuz edilmeden bırakılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kazım Kurt'tan OSB yönetimine övgü; “Şehrimiz OSB’nin tecrübesinden yararlanmalı”
YEREL HABERLER Başkan Kazım Kurt'tan OSB yönetimine övgü; “Şehrimiz ...
Eskişehir'de cinsel saldırı şüphelisi yakalandı Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin çok sayıda suçtan arandığı belirlendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinsel saldırı şüphelisi ...
Aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı
Yemek kültürü ön plana çıkartılacak Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya: "Eğitim Mutfağı Projesi kaliteli iş gücü kazandıracak"
YEREL HABERLER Yemek kültürü ön plana çıkartılacak Eskişehir Aşçılar ...
Eskişehir'de tombala operasyonu Kumar aşkına Korona virüsü hiçe saydılar Çok sayıda silah, mermi ve tombala malzemeleri ele geçirildi Operasyonda 56 şüpheliye toplam 176 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de tombala operasyonu Kumar aşkına Korona ...
Eskişehir´de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin 400 lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 ...
Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek’e Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek’e Camiler ve Din ...
Toplu taşımada Korona düşmanı ‘Mor çiçek’ olacak Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serkan El; “15-20 dakika içerisinde 20-25 metrekareyi temizliyor” “Test sonuçları yüzde 99’u başarılı”
YEREL HABERLER Toplu taşımada Korona düşmanı ‘Mor çiçek’ ...
(Özel) O canhıraş mücadeleyi anlattılar Koşar adım kalp masajı yapan 112 ekibi arrest olan hastayı hayata döndürme mücadelesini anlattı Paramedik Gülşah Kaya: “Bizim için önemli olan hızlı ve ara vermeden kalp masajı yapmak” Paramedik Ayfer Akkuş: “Olay yerindeki kişiyi yakınımız gibi annemiz, babamız, kardeşimiz gibi düşünüyoruz” Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Miray Güven: “Son zamanlarda etkin kalp masajı hayat döndürmede yüzde 90 etkili oluyor” Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala: “Yıl içinde toplam 550 hastamızdan üçte birini hata döndürmeyi başarabiliyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) O canhıraş mücadeleyi anlattılar Koşar adım ...
DAK ekiplerinden kuş kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER DAK ekiplerinden kuş kurtarma operasyonu
Ortalık toz duman Toz bulutları arasında bina yıkımı esnafı isyan ettirdi Gözler açılamıyor, nefes alınamıyor
YEREL HABERLER Ortalık toz duman Toz bulutları arasında bina yıkımı ...
İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi
YEREL HABERLER İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi
Otomobilin bariyere çarpma anı araç kamerasında
YEREL HABERLER Otomobilin bariyere çarpma anı araç kamerasında
Bariyerlere çarpan otomobil araç kamerasına yansıdı Kaza anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil araç kamerasına ...
Maske, mesafe ve hijyen tedbirleri COVID-19'un yanında mevsimsel grip hastalığından koruyor Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'den çağrı "Endişe etmekten ziyade tedbirli ve hazırlıklı olalım"
YEREL HABERLER Maske, mesafe ve hijyen tedbirleri COVID-19'un ...
Odunpazarı'nda atık ilaçlar çöpe gitmeyecek İlçe genelinde hizmet veren eczanelere "Atık İlaç Toplama Kutusu" dağıtıldı
YEREL HABERLER Odunpazarı'nda atık ilaçlar çöpe gitmeyecek İlçe ...
Çeşitli suçlardan adanan 5 yabancı uyruklu şüpheli Eskişehir'de yakalandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan adanan 5 yabancı uyruklu şüpheli ...
Polis fark ederek kaçan uyuşturucu şüphelisi yakalandı Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Polis fark ederek kaçan uyuşturucu şüphelisi ...
Acıbadem Eskişehir hastanesi 10 yaşında
YEREL HABERLER Acıbadem Eskişehir hastanesi 10 yaşında
Anadolu Üniversitesi yeni eğitim ve öğretim Yılının açılış töreni Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal; "Kırk yıllık bir uzaktan öğretim tecrübemizle geçtiğimiz bahar dönemini hiçbir aksaklık yaşamadan başarıyla tamamladık" “Öğrencilerimizin hak ettiği en önemli şey kaliteli eğitimdir”
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi yeni eğitim ve öğretim Yılının ...
ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gümüşsoy Eskişehir’in tarihçesini anlattı Üniversite bünyesinde oluşturulan “Eskişehir Kitaplığı” ile şehrin tarihi ve kültürüne ilişkin özgün çalışmaların basımına başlandı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gümüşsoy; ‘Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eskişehir Çifteler Hara-yı Hümayunu’ adlı 3. kitap da basım aşamasındadır"
YEREL HABERLER ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gümüşsoy ...
Anız yangınları kuraklığı tetikliyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Anız yakan çiftçimiz geleceğini yakmaktadır, yakılan kalıntılar toprağa hasar verir" "Kuraklık çanlarını çaldığı bu günlerde düşünülmeden yakılan anız kuraklığı tetikler"
YEREL HABERLER Anız yangınları kuraklığı tetikliyor Tepebaşı Ziraat ...
Bu kafeye gelenler çiçek sulayıp balık da besliyor Çiçeklerin hoş kokusu eşliğinde çayınızı yudumlarken balıkları yemleyebileceğiniz kafe Kadın işletmecinin dokunuşlarıyla nefes alan kafe
YEREL HABERLER Bu kafeye gelenler çiçek sulayıp balık da ...
Maskeli ’jokerler’ tutuklandı Para karşılığı başkasının yerine sınava giren 8 kişiden 2’si tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Maskeli ’jokerler’ tutuklandı Para karşılığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X