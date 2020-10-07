ESOGÜ SBF Dr. Öğretim Üyesi Esra Uslu “Sosyal Jetlag”ı anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ SBF Dr. Öğretim Üyesi Esra Uslu “Sosyal Jetlag”ı anlattı

İHA

ESOGÜ SBF Dr. Öğretim Üyesi Esra Uslu “Sosyal Jetlag”ı anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Esra Uslu, biyolojik saat ile sosyal saat arasındaki uyumsuzluğun “sosyal jetlag” olarak adlandırıldığını söyleyerek sürecin nasıl yönetilebileceğine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sosyal Jetlag Nedir?
ESOGÜ Haber’e açıklamada bulunan Dr. Öğretim Üyesi Uslu, günlük yaşamımızın üç saat tarafından (güneş saati, biyolojik saat, sosyal saat) kontrol edildiğini söyledi. Güneş saatinin Dünya’nın kendi ekseni ve Güneş’in etrafında dönerek oluştuğunu; sosyal saatin sosyal yükümlülüklerle meydana geldiğini; biyolojik saatin de yirmi dört saat süresince bedenimizdeki tüm biyolojik süreçleri kontrol ettiğini belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Uslu, Sosyal jetlag kavramının biyolojik saat ile sosyal saatimiz arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ortaya çıktığını kaydederek şöyle konuştu:
“Kişinin sosyal saatinin isteklerini ya da gerekliliklerini yerine getirmek için biyolojik saatinin isteklerini yok saydığı ya da saymak zorunda kaldığı bir durumda ortaya çıkar sosyal jetlag. Biyolojik saatin bedenimizde oluşturmak istediği düzene karşın, insanlar sosyal yükümlülükleri nedeniyle genellikle uyku ve uyanma zamanlarını düzenlemek için çalar saat ve/veya ilaç kullanmaktadır. Böylelikle biyolojik saat ile sosyal saat arasındaki denge bozuluyor ve bu saatler arasındaki uyumsuzluk sosyal jetlag yaşanmasına neden oluyor. Bu kavramı ortaya atan bilim insanı Till Roenneberg dünya nüfusunun yarıdan fazlasının sosyal jetlag yaşadığını söylemektedir.”

Sosyal Jetlag’ın Sağlık Üzerine Etkileri
Yapılan araştırmalara göre sosyal jetlagın kişide bedensel, ruhsal, davranışsal ve bilişsel pek çok soruna yol açtığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Uslu şöyle devam etti:
“Sosyal jetlag, metabolik ve kardiyovaskiler sorunların ortaya çıkışında; obezite ve diyabet ile ilişkilidir. Depresif semptomlar, özellikle uyku kalitesinde bozulma, anksiyete (kaygı), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve şiddetli regl belirtilerine neden olabileceği yapılan araştırmalarda ifade edilmiştir. Kişilerde sigara, alkol ve kafein tüketiminde artışa neden olmaktadır. Bununla birlikte fiziksel aktivitede azalma, fiziksel saldırganlıkta artış ortaya çıkabilecek diğer sorunlardır. Öğrenme ve kavramaya yönelik sorunlar da görülebilmektedir. Hafızayı, mantıksal akıl yürütme becerilerinin ve kişinin akademik performansını olumsuz yönde etkilemektedir.”

Sosyal Jetlag Nasıl Yönetilir?
Dr. Öğretim Üyesi Uslu, sosyal jetlagın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini belirterek yapılabilecekleri şöyle anlattı:
“İlk olarak uyku zamanlamanızı düzenleyin! Mümkün olduğunca aynı saatte uyumaya ve aynı saatte uyanmaya çalışın. Buna hafta sonları da dahildir. Bedeniniz bu ritme alıştığında çalar saate dahi ihtiyaç duymazsınız. Çünkü biyolojik saat bu görevi üstlenecektir. Uyuduğunuz fiziksel çevreyi düzenleyin! Gürültü ve ışığı minimalize etmeye çalışın. Çünkü melotonin dediğimiz hormon nazlı bir hormondur ve pek çok şeyden olumsuz etkilenir. Yatarken televizyon izleme, bilgisayar kullanma, internette vakit geçirme, elektronik cihazlarla oyun oynama, cep telefonu kullanma ve müzik dinleme gibi durumlar sosyal jetlag gelişmesi açısından risk faktörüdür. Uyku düzenini etkileyen vardiyalı çalışma sistemi ve ergenlik dönemi düzenli bir uyku sistemi oluşturmayı güçleştirir. Bu durumda şartlarınızı olabildiğince uyku için uygun ve stabil hale getirmeye çalışın! Kafein, nikotin ve alkol tüketimini minimalize edin ve kullandığınız zaman dilimlerine dikkat edin! Örneğin akşam saatlerinde içilen yeşil çayın uyarıcı etkisi vardır, uykunuz kaçabilir. Stres uykunun düşmanıdır. Hafife almayın! Stresi yönetmek konusunda güçlük yaşıyorsanız destek almaktan çekinmeyin! Dünya Uyku Topluluğu’nun bu yıl 13 Mart tarihinde kutladığı Dünya Uyku Günü kapsamında belirlediği slogan, ‘daha iyi uyku, daha iyi yaşam, daha iyi dünya’ şeklinde. Daha iyi bir dünyada yaşamak için üzerimize düşen görev oldukça keyifli; daha iyi uyumak”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğru emzirme yöntemleri nelerdir?
YEREL HABERLER Doğru emzirme yöntemleri nelerdir?
Başkan Kazım Kurt'tan OSB yönetimine övgü; “Şehrimiz OSB’nin tecrübesinden yararlanmalı”
YEREL HABERLER Başkan Kazım Kurt'tan OSB yönetimine övgü; “Şehrimiz ...
Eskişehir'de cinsel saldırı şüphelisi yakalandı Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin çok sayıda suçtan arandığı belirlendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinsel saldırı şüphelisi ...
Aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı
Yemek kültürü ön plana çıkartılacak Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya: "Eğitim Mutfağı Projesi kaliteli iş gücü kazandıracak"
YEREL HABERLER Yemek kültürü ön plana çıkartılacak Eskişehir Aşçılar ...
Eskişehir'de tombala operasyonu Kumar aşkına Korona virüsü hiçe saydılar Çok sayıda silah, mermi ve tombala malzemeleri ele geçirildi Operasyonda 56 şüpheliye toplam 176 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de tombala operasyonu Kumar aşkına Korona ...
Eskişehir´de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin 400 lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 ...
Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek’e Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek’e Camiler ve Din ...
Toplu taşımada Korona düşmanı ‘Mor çiçek’ olacak Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serkan El; “15-20 dakika içerisinde 20-25 metrekareyi temizliyor” “Test sonuçları yüzde 99’u başarılı”
YEREL HABERLER Toplu taşımada Korona düşmanı ‘Mor çiçek’ ...
(Özel) O canhıraş mücadeleyi anlattılar Koşar adım kalp masajı yapan 112 ekibi arrest olan hastayı hayata döndürme mücadelesini anlattı Paramedik Gülşah Kaya: “Bizim için önemli olan hızlı ve ara vermeden kalp masajı yapmak” Paramedik Ayfer Akkuş: “Olay yerindeki kişiyi yakınımız gibi annemiz, babamız, kardeşimiz gibi düşünüyoruz” Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Miray Güven: “Son zamanlarda etkin kalp masajı hayat döndürmede yüzde 90 etkili oluyor” Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala: “Yıl içinde toplam 550 hastamızdan üçte birini hata döndürmeyi başarabiliyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) O canhıraş mücadeleyi anlattılar Koşar adım ...
DAK ekiplerinden kuş kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER DAK ekiplerinden kuş kurtarma operasyonu
Ortalık toz duman Toz bulutları arasında bina yıkımı esnafı isyan ettirdi Gözler açılamıyor, nefes alınamıyor
YEREL HABERLER Ortalık toz duman Toz bulutları arasında bina yıkımı ...
İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi
YEREL HABERLER İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi
Otomobilin bariyere çarpma anı araç kamerasında
YEREL HABERLER Otomobilin bariyere çarpma anı araç kamerasında
Bariyerlere çarpan otomobil araç kamerasına yansıdı Kaza anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil araç kamerasına ...
Maske, mesafe ve hijyen tedbirleri COVID-19'un yanında mevsimsel grip hastalığından koruyor Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'den çağrı "Endişe etmekten ziyade tedbirli ve hazırlıklı olalım"
YEREL HABERLER Maske, mesafe ve hijyen tedbirleri COVID-19'un ...
Odunpazarı'nda atık ilaçlar çöpe gitmeyecek İlçe genelinde hizmet veren eczanelere "Atık İlaç Toplama Kutusu" dağıtıldı
YEREL HABERLER Odunpazarı'nda atık ilaçlar çöpe gitmeyecek İlçe ...
Çeşitli suçlardan adanan 5 yabancı uyruklu şüpheli Eskişehir'de yakalandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan adanan 5 yabancı uyruklu şüpheli ...
Polis fark ederek kaçan uyuşturucu şüphelisi yakalandı Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Polis fark ederek kaçan uyuşturucu şüphelisi ...
Acıbadem Eskişehir hastanesi 10 yaşında
YEREL HABERLER Acıbadem Eskişehir hastanesi 10 yaşında
Anadolu Üniversitesi yeni eğitim ve öğretim Yılının açılış töreni Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal; "Kırk yıllık bir uzaktan öğretim tecrübemizle geçtiğimiz bahar dönemini hiçbir aksaklık yaşamadan başarıyla tamamladık" “Öğrencilerimizin hak ettiği en önemli şey kaliteli eğitimdir”
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi yeni eğitim ve öğretim Yılının ...
ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gümüşsoy Eskişehir’in tarihçesini anlattı Üniversite bünyesinde oluşturulan “Eskişehir Kitaplığı” ile şehrin tarihi ve kültürüne ilişkin özgün çalışmaların basımına başlandı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gümüşsoy; ‘Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eskişehir Çifteler Hara-yı Hümayunu’ adlı 3. kitap da basım aşamasındadır"
YEREL HABERLER ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gümüşsoy ...
Anız yangınları kuraklığı tetikliyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Anız yakan çiftçimiz geleceğini yakmaktadır, yakılan kalıntılar toprağa hasar verir" "Kuraklık çanlarını çaldığı bu günlerde düşünülmeden yakılan anız kuraklığı tetikler"
YEREL HABERLER Anız yangınları kuraklığı tetikliyor Tepebaşı Ziraat ...
Bu kafeye gelenler çiçek sulayıp balık da besliyor Çiçeklerin hoş kokusu eşliğinde çayınızı yudumlarken balıkları yemleyebileceğiniz kafe Kadın işletmecinin dokunuşlarıyla nefes alan kafe
YEREL HABERLER Bu kafeye gelenler çiçek sulayıp balık da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X