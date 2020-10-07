Eskişehir´de terör operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla operasyon düzenleyen polis ekipleri şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin `Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak´ suçundan haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-10-07 15:22:17
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