Vatandaşları silah göstererek korkutan şüpheliler yakalandı

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Eskişehir'de, bir araç içerisinden çevreye silah göstererek vatandaşı korkuttuğu iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir araç içerisinde çevreye silah gösteren şahıslar olduğu iddiası üzerine polis ekiplerı harekete geçti. Ardından araç Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı. Araç içinde bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan üst aramasında ise 1 adet tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheli M.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

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