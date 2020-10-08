Bandırmaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Eskişehirspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan antrenmanda oyuncularımız, ısınma hareketlerinin ardından dar alan pas çalışması yaptılar.

Takım çalışmalarına akşam saatlerinde devam edecek.

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