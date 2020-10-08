Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor

İHA

Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor

Eğitimde fırsat eşitliğini savunan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Başkan Kazım Kurt’un talimatıyla Covid19 salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.
Bu amaç doğrultusunda geçtiğimiz haftalarda imzaladığı protokolle gençlik merkezleri ile öğrencilere destek veren, internete erişmekte sıkıntı yaşayan öğrencilere halk merkezlerinin kapılarını açan Odunpazarı Belediyesi, son olarak bir okulla daha protokol daha imzaladı. İmzalanan protokolle, Korona virüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak amacıyla ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen protokol imza törenine okulun kurucusu Ali Kemal Akbuğa katıldı. Başkan Kurt ve özel kolej arasında imzalanan protokole göre 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflar için kolej tarafından hazırlanan ders notları, Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Halk Merkezleri’nde öğrenciler ile paylaşılacak. Ayrıca isteyen öğrenciler kolejin salonlarında yüz yüze yapılacak olan deneme sınavlarına katılabilecek. Yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencilere ayrıca Odunpazarı Belediyesi’ne kaynak kitap verecek. Öğrencilere, İngilizce dersleri için Zoom ortamında online olarak derse katılım imkanı da sağlanacak. Bunların yanında rehber öğretmenler tarafından online olarak öğrenci ve velilere yönelik sınav kaygısı ile baş etme, verimli ders çalışma teknikleri gibi eğitimler verilecek. Bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler, kolejde kendileri için ayrılan bilgisayarlar üzerinden EBA ve ders katılımlarını program dâhilinde gerçekleştirebilecek.

“İmkansızlıklar içinde mücadele eden çocuklarımıza destek olmak istiyoruz”
Başkan Kurt, imza töreninde kolej ile aralarında imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Odunpazarı Belediyesi’nin pandemi sürecinde eğitimin ciddi anlamda desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Başkan Kurt, “Bugün de şehrimizin önemli eğitim kurumlarından olan bir kolej ile bir protokol imzaladık. Bu protokolle olumsuzluk dolu geçen bu süreçte birlikte hareket etmek suretiyle, imkansızlıklar içinde mücadele eden çocuklarımıza destek olmak istiyoruz. Gerek EBA erişimi, gerek internet erişimi gerekse yüz yüze eğitim ile ilgili bize kapılarını açtılar. Ben Başta Ali Kemal Akbuğa olmak üzere tüm kolej çalışanlarına çok teşekkür ediyor, yöneticilerine de minnet duygumu iletiyorum. Odunpazarı İlçemizde yaşayan çocuklarımıza verecekleri bu katkı nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitim alanında başkan kurt’un elinden geleni yaptığını biliyoruz”
Akbuğa ise Başkan Kurt’a teşekkür ederek, pandemi döneminde eğitimde yaşanan zorlukların farkında olduklarını belirtti. Akbuğa, “Eğitim sürecini yönetmek gerçekten zorluklarla dolu. Bu dönemde Odunpazarı Belediyemizin, Başkanımız Kazım Kurt’un eğitim alanında velilerimize, öğrencilerimize, ihtiyaç sahiplerine elinden geleni yaptığını biliyoruz. Biz de bu anlamda katkı sunmak istedik. Umarım, verimli, iyi bir çalışma olur. Bu anlamda belediyemiz bize bu imkanları sağladığı için biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik levhasını atış poligonu olarak kullanıyorlar
YEREL HABERLER Trafik levhasını atış poligonu olarak kullanıyorlar
Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis geçit vermedi Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 37 şüpheliye 161 bin 875 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis ...
SODİGEM, çocukların dijital ortamda güvende olmasına yönelik çalışıyor Ebeveynlerin interneti bilinçli kullanarak çocukları istismara karşı koruyabilir Çocuğa yönelik çevrimiçi istismarın önüne bilinçli internet kullanımıyla geçilebilir
YEREL HABERLER SODİGEM, çocukların dijital ortamda güvende olmasına ...
‘Kız isteme’ kavgasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER ‘Kız isteme’ kavgasında 4 kişi yaralandı
Bu ilçede öğrencilere her yer ‘Wi-Fi’ Beylikova Belediyesi yaptığı örnek projeyle öğrencilerin derslerinden geri kalmasını engelledi Belediye Başkanı Özkan Alp: “En büyük yatırımı öğrencilerimize yaptık” Pasibey Köy Muhtarı Bünyamin Tuncer: “Bizim köyümüzde öğrenciler hiç geri kalmadı”
YEREL HABERLER Bu ilçede öğrencilere her yer ‘Wi-Fi’ Beylikova ...
Bandırmaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ...
Bakan Yardımcısı Büyükdere'den Eskişehir sanayisine övgü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede; "Eskişehir bizim için özel"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdere'den Eskişehir sanayisine ...
Bu turşunun sadece suyu içiliyor Sıra dışı çam kozalağı turşusu en çok solunum rahatsızlıkları olanların tercihi
YEREL HABERLER Bu turşunun sadece suyu içiliyor Sıra dışı çam ...
(Özel) 20 yıl sonra genç âşıklar gibi poz verdiler Yıllar önce evlenirken dış fotoğraf çekimi yaptıramayan Bilir çifti hayallerini gerçekleştirdi. Makyajlarını yaptıran, kıyafetlerini giyen çift kamera karşısına geçti, bol bol fotoğraf çektirdi
YEREL HABERLER (Özel) 20 yıl sonra genç âşıklar gibi poz ...
Filyasyon ekibindeki müdür koronavirüse yakalandı, 21 günlük tedavide 17 kilo verdi
YEREL HABERLER Filyasyon ekibindeki müdür koronavirüse yakalandı, 21 ...
Borç- alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Borç- alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını ...
Borç- alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Borç- alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını ...
Ortakların kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı Alacak verecek konusunda tartıştığı arkadaşının silahının ateş almasıyla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ortakların kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı Alacak ...
İşkur işgücü piyasa araştırması başlıyor
YEREL HABERLER İşkur işgücü piyasa araştırması başlıyor
EsEs, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER EsEs, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Vatandaşları silah göstererek korkutan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Vatandaşları silah göstererek korkutan şüpheliler ...
Sivrihisarspor Kadın Voleybol takımı moral depoladı
YEREL HABERLER Sivrihisarspor Kadın Voleybol takımı moral depoladı
Çocuklar sevgiyle yetişiyor
YEREL HABERLER Çocuklar sevgiyle yetişiyor
Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek
YEREL HABERLER Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç ...
Sivrihisar Ekmek Evi açıldı
YEREL HABERLER Sivrihisar Ekmek Evi açıldı
Öğrencisiz Eskişehir ekonomisi risk altında ESMİAD AR-GE Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın: "Üniversite öğrencileri Eskişehir’in temel taşıdır"
YEREL HABERLER Öğrencisiz Eskişehir ekonomisi risk altında ESMİAD ...
Jandarma kaçak alkol üreten şüpheliye yakaladı Litrelerce kaçak alkol ele geçrildi
YEREL HABERLER Jandarma kaçak alkol üreten şüpheliye ...
Sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yapan 7 şüpheli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X