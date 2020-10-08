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Anne sütünü çok yemek değil, dengeli beslenmek artırıyor Emzirme dönemine özel sağlıklı beslenme önerileri

İHA

Anne sütünü çok yemek değil, dengeli beslenmek artırıyor Emzirme dönemine özel sağlıklı beslenme önerileri

Hamilelik sürecinden sonra bebeğini sağlıkla, mutlulukla kucağına alan annelerin aklına ilk düşen sorular genellikle “Acaba emzirebilecek miyim, sütüm yetecek mi?” olurken; Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence Kırtız, “Emzirme döneminde çok yemek değil sağlıklı beslenmek annenin süt üretimini artırır” diye belirtti.
Her annenin sütü, kendi bebeği için ideal besin kaynağı olduğundan yeni annelerin bu süreçte, beslenme, duygusal ve fiziksel durum gibi konulara dikkat etmeleri onları emzirme konusunda yaşanabilecek sorunlardan da uzaklaştırıyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence Kırtız, bebeği enfeksiyonlara ve alerjilere karşı koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve büyüme faktörü içeren anne sütünün çok değerli bir besin olduğunu belirtiyor.
“Süt üretimi için sıvı tüketimi şart”
Emzirme döneminde kadınların sıvı ihtiyacını karşılamaları büyük önem taşıyor. Çünkü süt yapımının yeteri kadar sıvı tüketilmesiyle yakından ilgisi var. “Bebeğini emziren 70 kg ağırlığında bir anne günde 33.5 litre sıvı tüketmeli” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence Kırtız, bu ihtiyacın su, rezene, ıhlamur, papatya gibi bitki çaylarının yanı sıra şekersiz komposto ve meyve sularıyla karşılanabileceğini belirtiyor. Annenin beslenme düzeninde kalsiyum ve protein kaynaklarına yer vermesi, ancak bebekte gaz yapıcı etki gösterebileceği için süt yerine yoğurt ya da peynir tercih etmesi önemli. Biyoyararlılığı yüksek olan, A, D ve E vitamini içeren yumurtanın da her gün tüketilmesini öneren Gözde Gence Kırtız, emzirme döneminde annenin yemesi gereken besinler hakkında şu bilgileri veriyor:
“Bebekte çok gaz problemi yaşanıyorsa, gaz yapıcı etkisi bulunan kuru baklagiller tercih edilmeyebilir. Gaz sorunun önüne geçmek için kuru baklagil gece suda bekleterek iyice kaynatarak pişirebilir, C vitamini kaynaklarıyla birlikte tüketebilirsiniz. Emziren bir anne vitamin ve mineral bakımından zengin taze sebze ve meyveleri günde 56 porsiyon yemeli.”
Demir yönünden zengin kırmızı et, hindi ve tavuk eti ile koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerin de C vitamini kaynaklarıyla tüketildiğinde demir emiliminin artacağını kaydeden Gözde Gence Kırtız, “Ayrıca annenin iyotlu tuz kullanması, bebekte zeka geriliği yaşanmaması için büyük önem taşır” hatırlatmasında da bulunuyor.
“Sağlıklı beslenmeye özen gösterin”
Hamilelikte alınan fazla kilolardan kurtulmak isteyen anneler, emzirme döneminde diyet yapmaya meyilli olabiliyor. Oysa sağlıklı bir annenin günde 700800 ml süt salgılaması için fazladan kaloriye ihtiyacı var. “Bu kalori açığı annedeki depolardan sağlanıyor. Böylece anne de yavaş yavaş kilo verir” diyen Gözde Gence Kırtız, “Emzirme döneminde özellikle düşük kalorili zayıflama diyetinden ilk 6 ay boyunca uzak durulması gerekiyor. Çiçeği burnunda anneler sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı ile fazla kilolardan rahatlıkla kurtulabilir” diye konuştu.
Emzirme döneminde anne adayının özen göstermesi gereken bir diğer konu da egzersiz. Yine kilo vermek amacıyla yoğun egzersiz yapmak vücuttan sıvı kaybına yol açacağından süt miktarını azaltabiliyor. Bu nedenle emzirme döneminde temposu düşük, düzenli egzersizler yapılması öneriliyor.
“Vejetaryen anneler dikkat”
Giderek daha fazla kişi hayvansal gıdalardan uzaklaşarak vejetaryen beslenmeye geçiyor. Bu beslenme tarzını benimseyen annelerin özellikle emzirme dönemlerinde bitkisel protein kaynaklarını artırmaları gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence Kırtız’a göre vejetaryen annelerin sebze ve meyve tüketiminin fazla olması, posadan zengin beslenmeleri ve kabızlık sorunu yaşamamaları anlamına geliyor. Aynı zamanda folik asit değerleri de yerinde oluyor. Vejetaryen annelere özellikle kuru baklagil, koyu yeşil yapraklı sebze, tam tahıl ürünleri ve yulaf ile yağlı tohum tüketmelerini öneren Gözde Gence Kırtız, “Yumurta tüketebilen anneler günde mutlaka 1 yumurta yemeli. Süt ve ürünlerine beslenmesinde yer veren anneler de günlük 23 bardak yoğurt yiyebilir” diye kayıt etti.
“Çay ve kahveyi az tüketin”
Annelerin emzirme döneminde kendilerinde ve bebeklerinde gaz sorunu yaşamamak için bazı yiyeceklerden uzak durmaları gerekiyor. Meyvelerden portakal, mandalina ve greyfurt gaz yapıcı olabildiği için bunların yerine elma, armut veya kurutulmuş meyvelerin tercih edilebileceğini belirten Gözde Gence Kırtız, şunları söyledi:
“Karnabahar, kereviz, pırasa, brokoli ve lahana da gaz yapan sebzeler olduğu için sınırlı tüketilmeleri gerekiyor. Ayrıca uyku problemi çeken anneler, çay ve kahve tüketimini 2 fincanla sınırlamalı. Çay ve kahve, yemeklerden 12 saat sonra içilmeli. Yemeklerden hemen sonra çay kahve tüketimi, vitamin ve mineral emilimlerini olumsuz etkiliyor. Gazlı içeceklerden, alkol ve sigaradan da elbette uzak durulmalı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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