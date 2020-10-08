Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı adliyede

DHA

Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı adliyede


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) tabancayla vurarak öldüren müteahhit Servet T. (52), tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası Servet T., adliyeye sevk edildi.
Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında oturan müteahhit Servet T. ile iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan arasında dün gece para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet T., odasından aldığı tabanca ile Aslan´ı başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslan´ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Başından yaralanan Servet T. ise yapılan ilk müdahalenin ardından polis nezaretinde Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhammet Alıcı Aslan'ın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
TABURCU OLDU, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tedavisinin ardından taburcu edilen Servet T. gözaltına alınarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´ne götürüldü. Tartışma sırasında ortağının başına şişeyle vurduğunu öne süren katil zanlısı Servet T.'nin, "Evde, para meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Eline aldığı içki şişesiyle başıma vurdu. Ben de odamdan tabancayı almıştım. Boğuşma sırasında patladı, ben öldürmedim" dediği belirtildi.
Katil zanlısı Servet T., işlemlerinin ardından ağzında maske, başı sarılı olarak adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-10-08 15:55:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler Engelliler Montaj Atölyesi birinci yılını kutluyor
YEREL HABERLER Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler Engelliler ...
Eskişehir’e kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
YEREL HABERLER Eskişehir’e kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Anne sütünü çok yemek değil, dengeli beslenmek artırıyor Emzirme dönemine özel sağlıklı beslenme önerileri
YEREL HABERLER Anne sütünü çok yemek değil, dengeli beslenmek ...
Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede Tedavisi yapılan zanlı başı sargılı şekilde adliyeye çıktı
YEREL HABERLER Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede Tedavisi ...
Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor
Trafik levhasını atış poligonu olarak kullanıyorlar
YEREL HABERLER Trafik levhasını atış poligonu olarak kullanıyorlar
Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis geçit vermedi Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 37 şüpheliye 161 bin 875 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis ...
SODİGEM, çocukların dijital ortamda güvende olmasına yönelik çalışıyor Ebeveynlerin interneti bilinçli kullanarak çocukları istismara karşı koruyabilir Çocuğa yönelik çevrimiçi istismarın önüne bilinçli internet kullanımıyla geçilebilir
YEREL HABERLER SODİGEM, çocukların dijital ortamda güvende olmasına ...
‘Kız isteme’ kavgasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER ‘Kız isteme’ kavgasında 4 kişi yaralandı
Bu ilçede öğrencilere her yer ‘Wi-Fi’ Beylikova Belediyesi yaptığı örnek projeyle öğrencilerin derslerinden geri kalmasını engelledi Belediye Başkanı Özkan Alp: “En büyük yatırımı öğrencilerimize yaptık” Pasibey Köy Muhtarı Bünyamin Tuncer: “Bizim köyümüzde öğrenciler hiç geri kalmadı”
YEREL HABERLER Bu ilçede öğrencilere her yer ‘Wi-Fi’ Beylikova ...
Bandırmaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ...
Bakan Yardımcısı Büyükdere'den Eskişehir sanayisine övgü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede; "Eskişehir bizim için özel"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdere'den Eskişehir sanayisine ...
Bu turşunun sadece suyu içiliyor Sıra dışı çam kozalağı turşusu en çok solunum rahatsızlıkları olanların tercihi
YEREL HABERLER Bu turşunun sadece suyu içiliyor Sıra dışı çam ...
(Özel) 20 yıl sonra genç âşıklar gibi poz verdiler Yıllar önce evlenirken dış fotoğraf çekimi yaptıramayan Bilir çifti hayallerini gerçekleştirdi. Makyajlarını yaptıran, kıyafetlerini giyen çift kamera karşısına geçti, bol bol fotoğraf çektirdi
YEREL HABERLER (Özel) 20 yıl sonra genç âşıklar gibi poz ...
Filyasyon ekibindeki müdür koronavirüse yakalandı, 21 günlük tedavide 17 kilo verdi
YEREL HABERLER Filyasyon ekibindeki müdür koronavirüse yakalandı, 21 ...
Borç- alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Borç- alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını ...
Borç- alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Borç- alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını ...
Ortakların kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı Alacak verecek konusunda tartıştığı arkadaşının silahının ateş almasıyla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ortakların kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı Alacak ...
İşkur işgücü piyasa araştırması başlıyor
YEREL HABERLER İşkur işgücü piyasa araştırması başlıyor
EsEs, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER EsEs, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Vatandaşları silah göstererek korkutan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Vatandaşları silah göstererek korkutan şüpheliler ...
Sivrihisarspor Kadın Voleybol takımı moral depoladı
YEREL HABERLER Sivrihisarspor Kadın Voleybol takımı moral depoladı
Çocuklar sevgiyle yetişiyor
YEREL HABERLER Çocuklar sevgiyle yetişiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X