Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı adliyede

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Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) tabancayla vurarak öldüren müteahhit Servet T. (52), tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası Servet T., adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında oturan müteahhit Servet T. ile iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan arasında dün gece para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet T., odasından aldığı tabanca ile Aslan´ı başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslan´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Başından yaralanan Servet T. ise yapılan ilk müdahalenin ardından polis nezaretinde Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhammet Alıcı Aslan'ın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

TABURCU OLDU, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tedavisinin ardından taburcu edilen Servet T. gözaltına alınarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´ne götürüldü. Tartışma sırasında ortağının başına şişeyle vurduğunu öne süren katil zanlısı Servet T.'nin, "Evde, para meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Eline aldığı içki şişesiyle başıma vurdu. Ben de odamdan tabancayı almıştım. Boğuşma sırasında patladı, ben öldürmedim" dediği belirtildi.

Katil zanlısı Servet T., işlemlerinin ardından ağzında maske, başı sarılı olarak adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-10-08 15:55:00



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