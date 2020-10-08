Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı adliyede (2)

TUTUKLANDI
Eskişehir'de, aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) tabancayla vurarak, öldüren Servet Temiz (52), çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2020-10-08 17:37:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.