Eskişehirspor´un yeni teknik direktörü İlhan Var oldu

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



ESKİŞEHİR,(DHA)TFF 1´inci lig ekiplerinden Eskişehirspor, Mustafa Özer ile yolları ayırmasının ardından teknik direktörlüğe İlhan Var´ı getirdi.

Eskişehirspor, ligin üçüncü haftasında alınan 6-0´lık Altay mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mustafa Özer ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Eskişehirspor, İlhan Var ile anlaştıklarını duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Var ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine bugün itibariyle İlhan Var getirildi. Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören, Başkan Vekilimiz Fatih Sezer, Başkan Yardımcımız Fatih Baturaygil ve Yönetim Kurulumuz ile bir araya gelen Var ile yapılan görüşmede 2 senelik anlaşma sağlandı. Teknik direktörümüzün yardımcılıklarını Fahrettin Sayhan, Hasan Özdemir, Mustafa Sert, Hasan Tuncel, kaleci antrenörlüğünü ise Atalay Kazancı yapacak. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Eskişehir

2020-10-08 18:26:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.