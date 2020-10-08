Eskişehir Narkotim zehir tacirlerine nefes aldırmıyor

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik Narkotim ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ömerağa, Işıklar ve Eskibağlar mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şahsa ait 3 ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin 3 aranma kaydı olduğu, bir şahsın da 6136 SKM suçundan aranması olduğu tespit edildi. Operasyonda 8,80 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 0,15 gram eroin, 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i kadın 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.