İş ortağını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Eskişehir'de iş ortağını tabancayla vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'de aynı evi paylaştığı ortağı Muhammed Alıcıaslan'ı (48) alacakverecek melesi yüzünden çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Servet T. (52), öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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