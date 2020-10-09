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EOSB’de tüm zamanların enerji rekoru kırıldı Sanayi, yeni normalleşme dönemiyle ayağa kalktı EOSB Başkanı Nadir Küpeli: "Yeni normalleşmeyle kaldığımız yerden hızlı bir ivmeyle koşmaya başladık" "Şu anda iyi gidiyoruz, tüm zamanların organize sanayi bölgesinde tüketilen enerji rekorunu kırdık"

İHA

EOSB’de tüm zamanların enerji rekoru kırıldı Sanayi, yeni normalleşme dönemiyle ayağa kalktı EOSB Başkanı Nadir Küpeli: "Yeni normalleşmeyle kaldığımız yerden hızlı bir ivmeyle koşmaya başladık" "Şu anda iyi gidiyoruz, tüm zamanların organize sanayi bölgesinde tüketilen enerji rekorunu kırdık"

Korona virüs sürecinin sanayideki etkilerinden bahseden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, "Yeni normalleşmeyle kaldığımız yerden hızlı bir ivmeyle koşmaya başladık. Tüm zamanların organize sanayi bölgesinde tüketilen enerji rekorunu kırdık. Şu anda iyi gidiyoruz" dedi.
Birçok sektör gibi korona virüs sürecinden olumsuz yönde etkilenen sanayi sektöründe çarklar dönmeye başladı. Özellikle üretim ve ihracat alanında zorlanan sanayici, yeni normalleşme dönemiyle birlikte ayağa kalktı. Yeni normalin ardından Eskişehir’de de sanayi sektörü artı yönde ivme kazandı.

"Tüm zamanların organize sanayi bölgesinde tüketilen enerjide rekoru kırdık"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EOSB Başkanı Nadir Küpeli, pandeminin sanayi üzerindeki etkilerini anlattı. Başkan Küpeli, "Mart ayında hükümetimizin aldığı tedbirler ayın sonunu bulmuştu ama bu arada bizim çalışmalarımız devam etti. Nisan ve Mayıs aylarındaki özellikle sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer tedbirlerle bizim de üretimlerimiz azaldı. İhracat yaptığımız ülkelerde tüketim azalması, gümrük kapılarında alınan tedbirler, araçların gümrük kapılarında 14 gün karantina süreçleri gibi nedenlerle ciddi miktarlarda ihracatımızda ve siparişlerde azalmalar oldu. Yeni normalleşmenin başladığı Haziran ayının başlarından itibaren kaldığımız yerden hızlı bir ivmeyle koşmaya başladık. Bugün itibariyle özellikle Eylül ayı sonunu söyleyebilirim, tüm zamanların organize sanayi bölgesinde tüketilen enerjide rekoru kırdık" diye konuştu.

"Yeni rekorlar kıracağız"
Pandeminin ardından yeni rekorlar kıracaklarına inandığını ifade eden Başkan Küpeli, yatırımcıları Eskişehir’e davet etti. Küpeli, "Şu anda iyi gidiyoruz. Umarım pandemi ileri boyutlara ulaşmadan atlatmış oluruz. Bugün öngörülenlerden farklı bir gelişme olmazsa inanıyorum ki 2021 yılında yeni rekorlar kıracağız inşallah. Bütün yatırımcıları bölgemize davet ediyoruz. Burada kaliteli bir iş gücü var, kaliteli bir şehir nüfusu var. Dolayısıyla yatırımcıları Eskişehir’e davet ediyoruz" dedi.
Öte yandan EOSB, 32 milyon 406 bin metrekare büyüklüğü ile OSB’ler arasında büyüklüğü ile Türkiye’de ikinci sırada bulunuyor. Ayrıca 642 tesisin bulunduğu bölgede 45 bin kişi çalışıyor. Bölgenin toplam büyüklüğünün 19 milyon metrekarelik kısmı yatırımcıları tahsis edilirken, yılbaşından bu güne kadar 36 yeni yatırımcıya 755 bin metrekare yer verildi. Kent nüfusunun büyük bir bölümünün evine ekmek götürdüğü bölge, yeni yatırımcılarını bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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