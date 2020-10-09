Anadolu Üniversitesi bilime katkı sağlamaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi bilime katkı sağlamaya devam ediyor

İHA

Anadolu Üniversitesi bilime katkı sağlamaya devam ediyor

Anadolu Üniversitesi, 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'20) kapsamında düzenlenen Uluslararası Buluş Yarışması'nda kazandığı ödüllerle büyük bir başarıya imza attı.
"Türk Patent ve Marka Kurumu" ev sahipliğinde düzenlenen ve 5 Ağustos10 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan ülkemizin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı olan ‘5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda, Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinin yer aldığı proje çalışmaları Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde madalyaya layık görüldü.
ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla katılım sağlanan ISIF'20 "Uluslararası Buluş Yarışması"nda, her biri alanında uzman uluslararası jüri kurulu tarafından değerlendirilerek ödüle layık görülen projeler, 27 Eylül Pazar günü çevrimiçi gerçekleştirilen ödül töreniyle açıklandı.
Bu kapsamda, “Geri Dönüşüm Camlardan Elde Edilen Çok Amaçlı Cam Köpüğü” buluşlarıyla, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Kula, Eskişehir Teknik Üniversitesi(ESTÜ) Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Burak Evirgen ve Prof. Dr. Mustafa Tuncan, ISIF’20’de Altın Madalya ödülüne layık görüldü. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Güney, ESTÜ Öğretim Elemanları Doç. Dr. Erhan Ayas, Araş. Gör. Levent Köroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Över’de “Bor Atığından Montiselit (Camgsio4) Esaslı Biyoaktif Seramiklerin Üretimi” başlıklı buluşlarıyla Gümüş Madalya kazandı. ESTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Mehtap Kutlu ve Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Kuş ise “Ceranib2 Molekülün Akciğer ve Meme Kanserinin Tedavisinde Kullanımı” başlıklı çalışma ile ISIF’20’de Bronz Madalya ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendileri küçük yürekleri büyük
YEREL HABERLER Kendileri küçük yürekleri büyük
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, Seyitgazi'deki okulları ziyaret etti
YEREL HABERLER Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, ...
Ermenistan’da nasıl gözaltına alındığını anlattı Gezgin Buğrahan Uzunca, eşiyle birlikte ziyaret ettiği Erivan'da “Karabağ konusunda Azerbaycan haklı” deyince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ermenistan’da nasıl gözaltına alındığını ...
EOSB’de tüm zamanların enerji rekoru kırıldı Sanayi, yeni normalleşme dönemiyle ayağa kalktı EOSB Başkanı Nadir Küpeli: "Yeni normalleşmeyle kaldığımız yerden hızlı bir ivmeyle koşmaya başladık" "Şu anda iyi gidiyoruz, tüm zamanların organize sanayi bölgesinde tüketilen enerji rekorunu kırdık"
YEREL HABERLER EOSB’de tüm zamanların enerji rekoru kırıldı Sanayi, ...
Günyüzü'nde trafik kazası, 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Günyüzü'nde trafik kazası, 1 ölü 2 yaralı
İş ortağını silahla öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER İş ortağını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Eskişehir Narkotim zehir tacirlerine nefes aldırmıyor
YEREL HABERLER Eskişehir Narkotim zehir tacirlerine nefes aldırmıyor
Eskişehirspor´un yeni teknik direktörü İlhan Var oldu
YEREL HABERLER Eskişehirspor´un yeni teknik direktörü İlhan Var oldu
Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi
Eskişehir'de kız isteme kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kız isteme kavgası: 4 yaralı
Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı adliyede (2)
YEREL HABERLER Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı ...
Eskişehir´de kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 161 bin lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 161 ...
Emekli Büyükelçi Kılıç ve beraberindeki Azerbaycan heyeti Rektör Erdal’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Emekli Büyükelçi Kılıç ve beraberindeki Azerbaycan ...
Çocukları dilendiren kadından polise “okuma yazma bilmiyorum” savunması Küçük çocukları dilendiren kadın polis ekiplerine zorluk çıkardı
YEREL HABERLER Çocukları dilendiren kadından polise “okuma yazma ...
Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı adliyede
YEREL HABERLER Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı ...
Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler Engelliler Montaj Atölyesi birinci yılını kutluyor
YEREL HABERLER Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler Engelliler ...
Eskişehir’e kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
YEREL HABERLER Eskişehir’e kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Anne sütünü çok yemek değil, dengeli beslenmek artırıyor Emzirme dönemine özel sağlıklı beslenme önerileri
YEREL HABERLER Anne sütünü çok yemek değil, dengeli beslenmek ...
Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede Tedavisi yapılan zanlı başı sargılı şekilde adliyeye çıktı
YEREL HABERLER Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede Tedavisi ...
Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor
Trafik levhasını atış poligonu olarak kullanıyorlar
YEREL HABERLER Trafik levhasını atış poligonu olarak kullanıyorlar
Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis geçit vermedi Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 37 şüpheliye 161 bin 875 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis ...
SODİGEM, çocukların dijital ortamda güvende olmasına yönelik çalışıyor Ebeveynlerin interneti bilinçli kullanarak çocukları istismara karşı koruyabilir Çocuğa yönelik çevrimiçi istismarın önüne bilinçli internet kullanımıyla geçilebilir
YEREL HABERLER SODİGEM, çocukların dijital ortamda güvende olmasına ...
‘Kız isteme’ kavgasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER ‘Kız isteme’ kavgasında 4 kişi yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X