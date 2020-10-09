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Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Bihter'in cenazesini kadınlar taşıdı

DHA

Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Bihter'in cenazesini kadınlar taşıdı


Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından duruşmaya saatler kala bıçaklanarak öldürülen Bihter Yalçınsoy (31), memleketi Eskişehir´de toprağa verildi. Yalçınsoy'un cenazesini cemevi bahçesine kadınlar taşırken, anne Gülay Yılmaz kızının tabutuna sarılarak, "Yavrum, annen kurban olsun, benim yavrum, kuzum" diye gözyaşı döktü.
İzmir´in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Rahman Yalçınsoy´un bıçaklayarak öldürdüğü Bihter Yalçınsoy´un cenazesi, dün akşam saatlerinde Eskişehir´e getirilerek Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi´ndeki Hacı Bektaş Veli Vakfı Kültür Merkezi´ne götürüldü. Bihter Yalçınsoy´un annesi Gülay Yılmaz, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Yılmaz, "Bihter´im, yavrum, güzel yüzüne nasıl vurdu? Karabiberim, nasıl kıydılar sana. Böyle sevgi mi olur, bu sevgi değil ki. Gözümün önünde indirdi yavrumu. Bu son olsun, artık yeter. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Yaktın bizi Bihter. Sen son ol yavrum. Annen kurban olsun, kuzum benim. Sen soldun mu gülüm benim, huzurla yat yavrum benim" dedi.
`BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI´
Bihter Yalçınsoy´un kuzeni Dilay Yavaş ise cinayetin planlı olduğunu ifade ederek, "Önceleri `çok seviyorum, geri barışalım´ diye defalarca aradı, mesajlar attı. Sonra anlaşmalı boşanmaya ikna etti. Gitme dedik, vekaletini verip yapma dedik. Ama maalesef bizi dinlemedi. Bir şey yapmayacağını düşünüyordu. Girip koruma kararı çıkartacağını söyledi. Anlaşmalı bir şekilde boşanacağını söyledi. Biliyorduk, aklımıza gelen başımıza geldi. Bihter kapıyı açınca, kalbine bıçağı saplamış. Kasıtlı, bilerek, planlayarak, isteyerek oldu. Evlendiği günden beri huzursuzdu. Defalarca ayrılmak istedi. Dava için İzmir´e gitmişti, daha önce bir aydır Eskişehir´de kalıyordu. Ertesi gün saat 13.00´te davası vardı" diye konuştu.
CENAZESİNİ BAHÇEYE KADINLAR TAŞIDI
Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bihter Yalçınsoy´un cenazesi kadın derneği üyelerini de aralarında olduğu kadınlar tarafından cemevinin bahçesine taşındı. En önde olan anne Gülay Yılmaz, kızının tabutuna sarılarak, "Yaktın Bihter, yaktın bizi. Yavrum, canım annen kurban olsun" diye gözyaşı döktü. Bihter Yalçınsoy´un cenazesine baba Hasan Hüseyin Yılmaz´ın yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ile Utku Çakırözer, genç kadının yakınları ve akrabaları katıldı. Cemevindeki cenaze töreninin ardından Bihter Yalçınsoy, Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-CanerAKSU
2020-10-09 14:53:20

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