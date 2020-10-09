İnönü’de Korona virüs denetimi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Korona virüs (covit19) denetimlerine ara verilemeden devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi İnönü ilçesinde de Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediliyor. Denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve haftada bir kurulan İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde kullanım alanlarında gerçekleştirildi.

Denetime İnönü İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Gündüz ve kurum amirlerinin katıldığı denetimde salgından korunmak amacıyla alınması gereken tedbirlerin önemine ve alınan bu tedbirlerin başarıya ulaşması için hep birlikte uyulmasının gerekliliğine değindiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.