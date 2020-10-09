Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var: Bu ligde kalabileceğimize inanıyorum 



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİRSPOR Teknik Direktörü İlhan Var, takımının başında çıktığı ilk antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Bu ligde kalabileceğimize inanıyorum" dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un ligin üçüncü haftasında alınan 6-0´lık Altay mağlubiyeti sonrası Mustafa Özer ile yolları ayırmasının ardından 2 yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör İlhan Var, bugün Hanefi Demirkol Tesisleri'nde takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Var, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un ligde kalabileceğine inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Buraya savaşmaya geldik. Geldiğimiz ilk günden bu güne ne fark var? Geldiğimizde bazı sıkıntılar vardı. Bugün hiçbir sıkıntı yok. Sadece transfer engeli var. Ben bu görevi hiçbir şey düşünmeden kabul edeceğimi, bu çocuklara çok güvendiğimi söyledim. Bu çocuklar çok değerli oyuncular. Allah bu takıma bir mucize gösterdi. Görünmeyen bir koronavirüs gibi. Bu Eskişehirspor için bir mucize. Bu ligde bir kez daha yarışma şansımız var. Herkesin ne kadar şansı varsa bu oyuncu kadrosunun da yarışma şansı var. Genç ve tecrübesiz olduklarından şikayet edenler var. Ben hiçbir zaman genç ve tecrübesiz olduklarına inanmıyorum. Böyle olsalar çoktan havlu atıp, teslim olurlardı. Ben bu ligde kalabileceğimize inanıyorum. Bunun için de 2 projemiz var. Bunları yönetime anlattım. Onlar da ilk kez böyle bir şey duyduklarını söylediler. Bana güvenip, inandılar. Belki bu şehirde layık görülmüyoruz. Ama 9 yıldır çok üst düzey bir hoca ile birlikte çalıştım. Bu işin sadece mutfağındaydım. Bugün öne geldiğimiz için 'tecrübesiz' diyebilirler. Evet, her şeyi söyleyebilirler. Ama biz tecrübesiz değiliz. Öyle sağlam bir ekibimiz var ki onları tanıdıkça bizim bu takıma bir şeyler kattığımız görünce bunları değiştireceğimize inanıyorum. Kendime, arkadaşlarıma ve futbolcularıma çok güveniyorum. Biraz sabrederseniz inşallah bu algıyı değiştirebileceğimize inanıyorum. Ekip arkadaşlarımla beraber bu ligde kalabilmenin mücadelesini vereceğiz. Hiçbir şeyi bahane ve sorun yapmayacağız. Eskişehirspor Kulübü çok büyük bir kulüptür. Burada tek eksik 33 bin kişilik seyircimizin olmamasıdır. Allah bana bu takımın ligde kalmasının nasip etsin. Başka bir arzum yok."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlhan Var'ın açıklamaları

-Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-10-09 17:24:07



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