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Eskişehir Valiliği'nden, 'silahla durdurma' açıklaması

DHA

Eskişehir Valiliği'nden, 'silahla durdurma' açıklaması


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, kullandığı motosikletle Çifteler ilçesine giden Serkan T., kendisini elinde silahıyla durduran görevli polis memurundan 'işkence, nitelikli yağma ve mala zarar verme' iddiasıyla şikayetçi oldu. Eskişehir Valiliği, görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından açıklama yaparak, 6 motosiklet sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığını, hız limitlerini yüzde 50´den fazla aştığını, plakayı gizlemek ya da farklı okunacak şekilde değiştirdiklerinin tespit edildiğini belirterek toplamda 9 bin 530 TL para cezası uygulandığını açıkladı.
Eskişehir´de oturan Serkan T. ve 5 arkadaşı, motosikletleriyle geçen 27 Eylül tarihinde Çifteler ilçesine doğru yola çıktı. İddiaya göre hız sınırını aşan motosikletliler yol kenarında radar kontrolü yapan polis ekiplerince tespit edilerek, durdurulmak istendi. Motosikletlilerden 2´si ihtara uymayıp kaçarken, Serkan T. ise elinde silah olan polis memuru tarafından durduruldu ve motosiklet anahtarı alındı. Hız limitlerine uymadığı gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan motosiklet sürücüsü Serkan T., kask kamerası görüntüleriyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´na başvurarak kendisini durduran polis memuru hakkında `işkence, nitelikli yağma ve mala zarar verme´ iddiasıyla şikayetçi oldu.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Eskişehir Valiliği, sosyal medyada polisin durdurma anını gösteren görüntülerin paylaşılması üzerine açıklama yaptı. Serkan T.´nin arkadaşı olan motosiklet kullanıcılarının polisin `dur´ ihtarına uymadığını, hız limitlerini yüzde 50´den fazla aştığını, plakayı gizlemek ya da farklı okunacak şekilde değiştirdiklerinin tespit edildiğini belirterek toplamda 9 bin 530 TL para cezası uygulandığını belirtildi.
Valilik açıklamasında, "27 Eylül 2020 günü 15.00 sıralarında 155 Haber merkezini arayan vatandaşların `İlimiz Kanlıpınar mevkiinden Ankara istikametine motosikletli kişilerin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yarış yaptıkları´ ihbar edilmiş, bahse konu ihbar görevli ekiplerimize anında bildirilmiştir. Aynı istikamette bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü radar bildirim ekibimiz 6 motosikletin çok süratle en az 160-170 kilometre hızla, hız ihlali yaptığını çevirme ekibine telsizle bildirmesi üzerine, çevirme ekibi de motosikletleri durdurmaya çalışmıştır. Uygulama noktasından hızla kaçanlardan S.S.Y. 26 ACN 431 plakasındaki "C" harfini "O" , "3" Rakamını ise "8" yaparak 26 AON 481 olarak tahrifat yaptığı, diğer sürücü S.Y.´nin ise polis kontrol noktasından dur ihtarına uymadan kaçtığı, Serkan T.´nin uygulama noktasında polis memurunun ancak silah çekmek suretiyle durdurabildiği görülmektedir. Görüntülerde yer alan 6 şahsa, polisin `dur´ ihtarına uymamak, hız limitlerini yüzde 50´den fazla aşmak, plakayı gizlemek ya da farklı okunacak şekilde değiştirmek suçlarından toplamda 9 bin 530 lira para cezası kesilmiştir" denildi.
'SÜRÜCÜLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'
Eskişehir Valiliği, polis memurunun motosikletliyi durdurduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasını `algı yaratma´ çabası olduğunu ifade ederek suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. İnternet sitesindeki açıklamada, "Adı geçen şahısların yaptıkları ihlalleri gizlemek amacıyla plakaların harf ve rakam gruplarını değiştirdikleri, plakaları katlayarak okunmasını engelledikleri, hız limitinin çok üzerinde ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıkları, ayrıca sosyal medyada 29.09.2020 tarihinde yayınladıkları, kendi kural ihlallerini ve güvenlik güçleriyle hakaret nitelikteki konuşmalarını ve tahrifat yapılmış plakalarının yer aldığı görüntüleri kaldırmaları buna rağmen, sadece polisin durdurduğu anın görüntülerini vererek, algı yaratmaya çalıştıkları açıkça görülmektedir. Söz konusu olaya konu olan kişiler hakkında Valiliğimizce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2020-10-09 20:03:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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