Eskişehir Valiliğinden motosikletli şahıslar hakkında açıklama

Son günlerde sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan motosikletli şahısların videosu ile ilgili açıklama yapan Eskişehir Valiliği, birçok kural ihlali yaptıkları tespit edilen şahıslara toplam 9 bin 530 lira ceza kesildiğini ve valilik tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "29.09.2020 tarihinde Youtube video paylaşım sitesinde 'Sem Motovlog' isimli kanal tarafından yüklenen 'Silahlı Çevirme, 3700 TL Ceza, Gazlama' isimli 13 dakikalık video yayınlanmış, bazı basın organlarında da bu konunun yer aldığı görülmüştür. Yapılan incelemede 27.09.2020 günü 15.00 sıralarında 155 haber merkezini arayan vatandaşların Ankara istikametine motosikletli kişilerin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yarış yaptıkları ihbar edilmiş, aynı istikamette bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü radar bildirim ekibimiz 6 motosikletin en az 160170 kilometre hızla hız ihlali yaptığını çevirme ekibine telsizle bildirmesi üzerine çevirme ekibi de motosikletleri durdurmaya çalışmıştır. Kendini Youtuber olarak tanımlayan S.Ç. isimli şahsın çektiği ve daha sonra sosyal medyadan sildiği, ancak tarafımızdan daha önce kopyalanan görüntülerin ve radar aracının görüntülerinin incelemesinden şahıslardan S.Ç.'nin 260 km sürat yaptığı, plakasını katlamak suretiyle gizlemeye çalıştığı, uygulama noktasından hızla kaçanlardan S.S.Y. isimli şahsın ise 26 ACN 431 plakasındaki “C” harfini “O”, “3” rakamını ise “8” yaparak 26 AON 481 olarak tahrifat yaptığı, diğer S.Y. isimli şahsın ise polis kontrol noktasından dur ihtarına uymadan kaçtığı, S.T. isimli şahsı ise uygulama noktasında polis memurunun ancak silah çekmek suretiyle durdurabildiği görülmektedir. Görüntülerde yer alan 6 şahsa polisin dur ihtarına uymamak, hız limitlerini yüzde 50’den fazla aşmak, plakayı gizlemek ya da farklı okunacak şekilde değiştirmek suçlarından toplamda 9 bin 530 TL para cezası kesilmiştir. Yapılan incelemelerde yukarıda adı geçen şahısların daha önce de polisin dur ihtarına uymadıkları, birçok kural ihlali yaptıkları, bunlarla ilgili birçok ceza aldıkları tespit edilmiştir. Adı geçen şahısların yaptıkları ihlalleri gizlemek amacıyla plakaların harf ve rakam gruplarını değiştirdikleri, plakaları katlayarak okunmasını engelledikleri, hız limitinin çok üzerinde ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıkları, ayrıca sosyal medyada 29.09.2020 tarihinde yayınladıkları, kendi kural ihlallerini ve güvenlik güçleriyle hakaret nitelikteki konuşmalarını ve tahrifat yapılmış plakalarının yer aldığı görüntüleri kaldırmaları, buna rağmen sadece polisin durdurduğu anın görüntülerini vererek algı oluşturmaya çalıştıkları açıkça görülmektedir. Söz konusu olaya konu olan kişiler hakkında valiliğimizce cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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