Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir halkının sumatik çilesi bitmiyor Çağ dışı kalan sumatikler yerine, online ödeme sistemi kurulması isteniyor Onlarca kilometre kareye bir sumatik düşüyor, halk bazıları zaman zaman arızalan 48 sumatiğe ulaşmak için çabalıyor Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal: "Elektronik kartlı su sayaçlarına internetten su yüklenebilsin, mekanik su sayaçlarının da ödemeleri uzaktan, internet ortamında veya talimatla ödenebilsin" "Elektronik kartlı su sayaçlarına 20 liradan aşağı su yüklenememesi özellikle kiracılar için büyük sıkıntı" Öğrenci Umut Erol: "Su bitince sumatik bulmak için 20-25 dakika yol yürüyorum, ya otomatları fazlalaştırsınlar ya da internetten ödeme imkânı sağlasınlar"

İHA

Eskişehir halkının sumatik çilesi bitmiyor Çağ dışı kalan sumatikler yerine, online ödeme sistemi kurulması isteniyor Onlarca kilometre kareye bir sumatik düşüyor, halk bazıları zaman zaman arızalan 48 sumatiğe ulaşmak için çabalıyor Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal: "Elektronik kartlı su sayaçlarına internetten su yüklenebilsin, mekanik su sayaçlarının da ödemeleri uzaktan, internet ortamında veya talimatla ödenebilsin" "Elektronik kartlı su sayaçlarına 20 liradan aşağı su yüklenememesi özellikle kiracılar için büyük sıkıntı" Öğrenci Umut Erol: "Su bitince sumatik bulmak için 20-25 dakika yol yürüyorum, ya otomatları fazlalaştırsınlar ya da internetten ödeme imkânı sağlasınlar"

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir’de halkın içme suyu kullanımındaki karmaşık düzenden ve sumatiklerden ödeme zahmetinden şikâyetler aldıklarını, ödemelerin yalnızca sumatiklerden değil internet üzerinden de yapılabilmesini talep ettiğini belirtti.
Türkiye’nin pek çok yerinde, su kullanım ücretleri internet üzerinden ödenebilirken buna karşın ülkenin büyükşehirlerinden olan Eskişehir’deki insanlar, su temin edebilmek için evden çıkıp yakınlarında sumatik bulmak durumunda kalıyor. Su kartlarına para yükleyen vatandaşlar, tekrar eve dönüp kartı sayaca soktuktan sonra su kullanmaya devam edebiliyor. Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğün (ESKİ) resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre; şehir genelinde, bazıları yan yana olmakla birlikte, 48 tane sumatik bulunuyor. Bu durumda 2 bin 678 kilometre karelik şehir merkezinde her 55 kilometre kareye bir sumatik düşüyor. Halkın hoşnutsuz olma sebeplerinden bir diğeri de su yükleme ücreti alt sınırının oldukça yüksek olmasıdır. Eskişehir halkı, bu zahmetli ödeme sürecinin, kendilerini zor durumda bıraktığını ve bir an önce internet üzerinden ödemeye imkân sağlayan bir sisteme geçilmesini istiyor. Özellikle Korona virüs sürecinde olabildiğince kalabalıktan uzak kalmaya çalışan insanlar, sumatiklere ulaşabilmek için uzun mesafeler kat etmek veya gece geç saatte dışarı çıkmak durumunda kalabiliyor. Ayrıca yaşlı ve evden çıkamayan vatandaşların, bu süreçte pek çok kez zor durumda kaldıklarını belirterek, gerekli mercilere sıkça şikâyetlerde bulundukları biliniyor. Tüm bunlara rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ESKİ) hâlâ somut bir adım atmamış olması, halkı huzursuz ediyor.

“Bu, pandemide vakaların artışına sebep olmaktadır”
Bu konu hakkında vatandaşların Tüketiciyi Destekleme Derneğine de pek çok talep ve şikâyette bulunduğu belirtiliyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, mağdur olan vatandaşların kendileriyle iletişime geçtiklerini belirtiyor. Başkan Bakal, “Eskişehir’de tüketicilere iki tip su sayacıyla su hizmeti veriliyor. Bunlardan birisi elektronik kartlı su sayacı, diğeri de mekanik su sayacı. Elektronik kartlı su sayacında tüketiciler sumatiklere gidip su yüklüyorlar ve bu yükledikleri suyu getirip elektronik kartlı su sayaçlarına yükleyerek sularını kullanıyorlar. Bu su bittiği zaman tüketicilerin suyu kesiliyor ve tüketiciler mağdur durumda kalıyor. Bir de tabii elektronik kartlı su sayaçlarında tüketiciler sürekli sumatiklere gittiği için özellikle bu pandemi sürecinde bulaş riskini arttıran bir etken bu. Ayrıca mekanik su sayaçlarında da tüketiciler önce suları kullanıyorlar, ESKİ aralıklarla bu su saatlerini okuyor, ESKİ’nin tüketicilere bıraktığı faturaları tüketiciler veznelerden veya PTT şubelerinden ödeme yapıyorlar. Bu da aynı şekilde pandemide vakaların artışına sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.

Talep çok net; online ödeme yapabilmek
Eskişehir’de yaşanan durumun, hemen her şeyin internet ortamında halledildiği bu devirde, oldukça ilkel olduğunu ifade eden Bakal, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden iki şey istiyoruz. Birincisi; elektronik kartlı su sayaçlarına, internetten veya moda tabiriyle uzaktan, su yüklenebilsin. İkincisi; mekanik su sayaçlarının da ödemeleri uzaktan, internet ortamında veya talimatla ödenebilsin. Elektronik kartlı su sayaçlarında sumatiklere gitme zorunluluğunun olması aynı zamanda pandemiyle birlikte farklı sorunlar da oluşturuyor. Örneğin tüketici Eskişehir’de yaşıyor ve kendisi engelli, kadın veya yaşlı. Oğlu İzmir’de yaşıyor. Eskişehir’deki elektronik kartlı su sayacı kullanan tüketicinin suyu bittiğinde, oğlu İzmir’den Eskişehir’deki annesi için su yükleyebilmeli” dedi.

İnsanlar 20 liradan az yükleme yapamıyor
Eskişehir’de kısa sürede evi boşaltacak bir kiracının evinde su bittiği zaman en az 20 lira su yüklemesi yapması gerekiyor. Aksi halde kişinin, evde susuz kalması gibi mağduriyetler yaşanıyor. Bu konuda da insanların dertli olduğunu belirten başkan Süleyman Bakal, “Tüketicilerden özellikle elektronik kartlı su sayaçlarında 20 liradan aşağı su yüklenemediği konusunda çok yoğun şikayetler gelmektedir. Tüketiciler, kartlarına bir ton su yükleyebilmeliler. Mademki şehrimiz öğrenci kenti, öğrencilerimizi kolluyoruz, öğrenci yirmi gün sonra bulunduğu ortamdan çıkacaksa neden 20 liralık su yüklesin oraya? Talep ettiği kadar su yüklesin, öğrenci de mağdur olmasın. Öğrencinin nezdinde tüketicilerin tamamı mağdur olmasın” diyerek talebin nedenlerine değindi.

“Buraya gelmek için 2025 dakika yürüyorum”
Öğrenci olarak Eskişehir’de bulunan Umut Erol, banyodayken veya acil bir ihtiyaç durumunda suyun bitebildiğini ve yükleme yapmak için uzun yollar yürümek durumunda kalınabildiğini anlattı. Umut Erol, “Yıllardan beri burada oturuyorum. Böyle her seferinde git gel yapmakta zorlanıyoruz tabii ki. İnternetten ödemek varken ve bu Covid19 olduğundan dolayı zor bir durum yani. Banyoda bazen sorun çıkabiliyor. Buraya gelmek için 2025 dakika yol yürüyorum. Ya otomatları fazlalaştırsınlar ya da internetten ödeme yapıp suyu aktarsınlar, bizler için böyle daha iyi olur. Her şeyi internetten ödüyoruz. Doğalgazı, elektriği, interneti ödeyebildiğimizden dolayı bence buna da bir ayar çekmeleri gerekiyor. En yakın zamanda yaparlarsa sevinirim yani. Bir site açsınlar bir şey yapsınlar” diyerek talebini gerekli kişilere iletti.

“Bazen sumatiklerin arızalandığını görüyoruz”
Bu problemin en büyük mağdurlarının yaşlılar olduğu gözlemleniyor. Yüksek yaşına rağmen, virüse karşı tedbirlerin oldukça önemli olduğu bu ortamda su yüklemek için valilik karşısındaki su yükleme noktasına gelmek zorunda kalan Orhan Karakaya, “Bu Korona ortamında, kamu kurumlarının vatandaşa sağlayacağı faydalar vatandaş için büyük önem arz etmekte. Şimdi mesela geldik ve su kartımızı burada doldurmak istedik. Bazen bu makinelerin arızalı olduğunu görüyoruz. Vatandaş dolaşıyor, evdeki su ihtiyacını karşılayabilmek için. Su da hayati öneme haiz bir konu. Yani çamaşır, yemek her şey ona bağlı. Efendim onun için böyle bir imkân sağlanırsa biz vatandaş olarak çok memnun oluruz. Suyun da internet ödenmesinde büyük fayda mülahaza ediyorum” sözleriyle ESKİ’ye çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıl payı kazadan kurtulma anı araç kamerasında
YEREL HABERLER Kıl payı kazadan kurtulma anı araç kamerasında
Eskişehir Valiliğinden motosikletli şahıslar hakkında açıklama
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliğinden motosikletli şahıslar hakkında ...
Eskişehir Valiliği'nden, 'silahla durdurma' açıklaması
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliği'nden, 'silahla durdurma' ...
Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var: Bu ligde kalabileceğimize inanıyorum 
YEREL HABERLER Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var: Bu ligde ...
İlhan Var: “Buraya savaşmaya geldik” Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var iddialı konuştu
YEREL HABERLER İlhan Var: “Buraya savaşmaya geldik” Eskişehirspor ...
İnönü’de Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER İnönü’de Korona virüs denetimi
Tepebaşı'nda 'Online' danışmanlık hizmeti sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda 'Online' danışmanlık hizmeti sürüyor
Kocası tarafından öldürülen genç kadının cenazesinde yürek yakan feryatlar Anne Gülay Yılmaz: “Yavrum, bu son olsun artık bitsin” İzmir’de kocası tarafından öldürülen genç kadın Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kocası tarafından öldürülen genç kadının cenazesinde ...
Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Bihter'in cenazesini kadınlar taşıdı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Bihter'in cenazesini ...
Başkan Küpeli: "Sarıcakaya’yı tarım üssü yapmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Küpeli: "Sarıcakaya’yı tarım üssü yapmak ...
Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Bihter'in cenazesini kadınlar taşıdı
YEREL HABERLER Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Bihter'in cenazesini ...
Hafriyat temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Hafriyat temizliği devam ediyor
Odunpazarı’ndan üç mahallede detaylı temizlik
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan üç mahallede detaylı temizlik
Anadolu Üniversitesi bilime katkı sağlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi bilime katkı sağlamaya devam ...
Kendileri küçük yürekleri büyük
YEREL HABERLER Kendileri küçük yürekleri büyük
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, Seyitgazi'deki okulları ziyaret etti
YEREL HABERLER Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, ...
Ermenistan’da nasıl gözaltına alındığını anlattı Gezgin Buğrahan Uzunca, eşiyle birlikte ziyaret ettiği Erivan'da “Karabağ konusunda Azerbaycan haklı” deyince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ermenistan’da nasıl gözaltına alındığını ...
EOSB’de tüm zamanların enerji rekoru kırıldı Sanayi, yeni normalleşme dönemiyle ayağa kalktı EOSB Başkanı Nadir Küpeli: "Yeni normalleşmeyle kaldığımız yerden hızlı bir ivmeyle koşmaya başladık" "Şu anda iyi gidiyoruz, tüm zamanların organize sanayi bölgesinde tüketilen enerji rekorunu kırdık"
YEREL HABERLER EOSB’de tüm zamanların enerji rekoru kırıldı Sanayi, ...
Günyüzü'nde trafik kazası, 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Günyüzü'nde trafik kazası, 1 ölü 2 yaralı
İş ortağını silahla öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER İş ortağını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Eskişehir Narkotim zehir tacirlerine nefes aldırmıyor
YEREL HABERLER Eskişehir Narkotim zehir tacirlerine nefes aldırmıyor
Eskişehirspor´un yeni teknik direktörü İlhan Var oldu
YEREL HABERLER Eskişehirspor´un yeni teknik direktörü İlhan Var oldu
Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi
Eskişehir'de kız isteme kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kız isteme kavgası: 4 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X