Bir evde 33 kumarbaz yakalandı, 103 bin 950 lira ceza kesildi

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Eskişehir'de, yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen 33 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar suçunu önlemek ve Korona virüs tedbirlerini kontrol etmek amacıyla Hoşnudiye Mahallesi'ndeki dernek binasında denetim yaptı. Dernekle bağlantısı olan bir evde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, 33 kişiye toplam 103 bin 950 lira ceza verdi. Ayrıca dernek yöneticileri ile işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Korona virüs hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon kurallarını ihlal ettiği belirlenen 1 kişi hakkında da ilgili kanunlar gereği yasal işlem yapıldı.

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