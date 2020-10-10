Gençler için ücretsiz bilgisayar ve internet hizmeti

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Tepebaşı Belediyesi, imkanları kısıtlı öğrenciler için huzurlu bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor. Öğrenciler bilgisayar ve internet hizmetinden de ücretsiz olarak yararlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi, gençlere destek olmak amacıyla sunduğu hizmetleri sürdürüyor. Bu kapsamda gençlere huzurlu bir ortam sunan Tepebaşı Belediyesi, gençlere ders çalışabilecekleri huzurlu bir ortam sağlıyor. Evlerinde olanağı bulunmayan öğrenciler ayrıca ücretsiz olarak bilgisayar ve internet kullanım hizmetinden de yararlanabiliyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde bulunan bilgisayarların yanı sıra Tepebaşı Belediyesi’nin Belde Evleri de bilgisayar kullanımına ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.