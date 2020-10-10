Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Eskişehir’de karantina süresine uymayarak evinden çıkan vatandaş yakalanarak hakkında yasal işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesinde S.G., Korona virüs temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı. Karantina süresinin bitmesini beklemeyerak dışarı çıkan S.G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Vatandaşa yasağa uymadığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem uygulandı.

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