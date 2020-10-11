Oyun oynarken kaybolan iki çocuk polisin yoğun çabasıyla 3 saatte bulundu Kaybolan çocuklar soğuk havadan korunmak için buldukları kutuya sığınmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oyun oynarken kaybolan iki çocuk polisin yoğun çabasıyla 3 saatte bulundu Kaybolan çocuklar soğuk havadan korunmak için buldukları kutuya sığınmış

İHA

Oyun oynarken kaybolan iki çocuk polisin yoğun çabasıyla 3 saatte bulundu Kaybolan çocuklar soğuk havadan korunmak için buldukları kutuya sığınmış

Eskişehir'de oyun oynarken kaybolan iki çocuk, polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 3 saatte bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşandı. Dün akşam saat 20.00 sıralarında iddiaya göre 8 yaşındaki M.A.K. ve U.T.Ö. oyun oynarken dalgınlıkla evlerinin önünden uzaklaştı. Civarda yapılan aramalarda çocuklarını bulamayan aileler, 155 Polis İmdat hattını arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine söz konusu mahalle ve çevresinde geniş çaplı arama başlattı. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına çok sayıda polis katılırken, MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucu çocukların Emek Mahallesi’nden yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Gökmeydan Mahallesi’ne gittikleri tespit edildi. Çocukların son görüldüğü bölgede yoğunlaşan arama çalışmalarında 8 yaşındaki 2 çocuk kaybolmalarından 3 saat sonra Aydın Arat Parkı içerisinde soğuk havadan korunmak için yolda buldukları bir kutuya sığınmış halde bulundu.

Ailelerine sıkıca sarıldılar
Çocukların oyun oynarken evlerinden uzaklaştıkları ve daha sonra da yollarını kaybettikleri anlaşıldı. Sağlık durumları iyi olan çocukların ailelerini karşılarında görünce koşup sıkıca sarılmaları ise duygulandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Narkotim zehir tacirlerine nefes aldırmadı Eskişehir'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 kilogram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Narkotim zehir tacirlerine nefes ...
Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal’a ziyaretler
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal’a ziyaretler
Ateş, "Hatay yangını sorumluları cezasız kalmayacak"
YEREL HABERLER Ateş, "Hatay yangını sorumluları cezasız kalmayacak"
İdrisyayla'nın meşhur pekmezi yapılmaya başlandı Ataları, yıllar önce Balkanlardan gelirken pancar tohumlarını da birlikte getirmişlerdi
YEREL HABERLER İdrisyayla'nın meşhur pekmezi yapılmaya ...
Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin
YEREL HABERLER Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin
Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erden çiftçilerin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erden çiftçilerin ...
EsEs Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER EsEs Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık iddiası
YEREL HABERLER Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık iddiası
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
YEREL HABERLER Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Kumar oynayanlara suç üstü, 17 bin 500 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kumar oynayanlara suç üstü, 17 bin 500 lira para ...
Sakaryabaşı tablo görünümüyle hayran bırakıyor Ülkenin her köşesinden fotoğrafseverler eşsiz güzelliği görüntülemek için Sakaryabaşı’na geliyor
YEREL HABERLER Sakaryabaşı tablo görünümüyle hayran ...
Eskişehir'de kız isteme kavgasına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir'de kız isteme kavgasına 3 tutuklama
Başkan Kurt'a Ahbap Derneği'nden ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kurt'a Ahbap Derneği'nden ziyaret
Gençler için ücretsiz bilgisayar ve internet hizmeti
YEREL HABERLER Gençler için ücretsiz bilgisayar ve internet hizmeti
Polisten kaçamadılar
YEREL HABERLER Polisten kaçamadılar
LÖSEV’den ‘maskeli çocuk’ dolandırıcılığına uyarı
YEREL HABERLER LÖSEV’den ‘maskeli çocuk’ dolandırıcılığına uyarı
Bir evde 33 kumarbaz yakalandı, 103 bin 950 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Bir evde 33 kumarbaz yakalandı, 103 bin 950 lira ceza ...
Kanlı ‘kız isteme’ kavgasına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kanlı ‘kız isteme’ kavgasına 3 tutuklama
Eskişehir halkının sumatik çilesi bitmiyor Çağ dışı kalan sumatikler yerine, online ödeme sistemi kurulması isteniyor Onlarca kilometre kareye bir sumatik düşüyor, halk bazıları zaman zaman arızalan 48 sumatiğe ulaşmak için çabalıyor Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal: "Elektronik kartlı su sayaçlarına internetten su yüklenebilsin, mekanik su sayaçlarının da ödemeleri uzaktan, internet ortamında veya talimatla ödenebilsin" "Elektronik kartlı su sayaçlarına 20 liradan aşağı su yüklenememesi özellikle kiracılar için büyük sıkıntı" Öğrenci Umut Erol: "Su bitince sumatik bulmak için 20-25 dakika yol yürüyorum, ya otomatları fazlalaştırsınlar ya da internetten ödeme imkânı sağlasınlar"
YEREL HABERLER Eskişehir halkının sumatik çilesi bitmiyor Çağ dışı ...
Kıl payı kazadan kurtulma anı araç kamerasında
YEREL HABERLER Kıl payı kazadan kurtulma anı araç kamerasında
Eskişehir Valiliğinden motosikletli şahıslar hakkında açıklama
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliğinden motosikletli şahıslar hakkında ...
Eskişehir Valiliği'nden, 'silahla durdurma' açıklaması
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliği'nden, 'silahla durdurma' ...
Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var: Bu ligde kalabileceğimize inanıyorum 
YEREL HABERLER Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var: Bu ligde ...
İlhan Var: “Buraya savaşmaya geldik” Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var iddialı konuştu
YEREL HABERLER İlhan Var: “Buraya savaşmaya geldik” Eskişehirspor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X