Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 978,72 gram bonzai ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan 2 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda 978,72 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 1´i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheli ise `uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-11 14:19:06



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