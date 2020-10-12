Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla, okullarda yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı. Eskişehir'de velilerinin okula getirdiği öğrenciler, koronavirüs tedbirleriyle okul bahçesinde sıra olup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflarına gitti.

Okullarda yüz yüze eğitimin ikinci aşaması ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfların yanı sıra ilkokullar, köy okulları, 8'inci ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında bugün başladı. Eskişehir´de öğrenciler sabah saatlerince aileleri tarafından okula getirildi. Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi'ndeki Milli Zafer İlkokulu girişinde öğretmenler ve idareciler tarafından karşılanan öğrenciler, okul bahçesinde sıra oldu. Öğrenciler İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sosyal mesafe kurallarına göre sınıflarına gitti. Veliler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmadı.

'SİZSİZ OKULUN HİÇ TADI YOK'

Öğrencileri karşılayan öğretmenler, sık sık koronavirüs önlemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Bir sınıf öğretmeni ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sevgili öğrencilerimiz okulunuza hoş geldiniz. İnanın sizsiz okulun hiç tadı yok. Biz de üzgün, buruk bir şekilde okula gidip geliyorduk. İyi ki geldiniz. Koronavirüs salgın sürecinde kurallara uyarak, hep birlikte yeneceğiz inşallah. Kısmi değil 5 gün de sizi sahalarda görmek istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-10-12 09:53:01



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