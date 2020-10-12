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Pandemide gebeler neye dikkat etmeli? Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mesut Taşkeli: “Gebeler maskelerini mutlaka takmalı, karşılarındaki bireyleri de maske takmaları konusunda uyarmalıdır”

İHA

Pandemide gebeler neye dikkat etmeli? Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mesut Taşkeli: “Gebeler maskelerini mutlaka takmalı, karşılarındaki bireyleri de maske takmaları konusunda uyarmalıdır”

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mesut Taşkeli, Covıd19 Pandemisi’nde gebelerin nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgilendirdi.
Op. Dr. Taşkeli, maske kullanımı, kalabalık alanlar, el hijyeni, beslenme, aşı, giyinme gibi konular hakkında konuştu. “Gebeler maskelerini mutlaka takmalı, karşılarındaki bireyleri de maske takmaları konusunda uyarmalıdır” diye konuşan Op. Dr. Taşkeli, aile dışındaki bireylerle sık görüşülmemesi, görüşme esnasında maskeli olmaları ve 15 dakikadan uzun süre konuşmamaya dikkat etmelerini istedi. Gebelerin kalabalık ve havasız ortamlardan kesinlikle kaçınmaları konusunda uyaran Op. Dr. Taşkeli, kalabalık ve kapalı ortamlarda yemek, içecek gibi aktivitelerden uzak durulmasını istedi. Dr. Taşkeli şunları söyledi:
“Mecburiyetten dışarıda yemek yemek zorunda kalındığında açık hava tercih edilmelidir. Market, AVM vb. kapalı alanlarda 15 dakikadan fazla kalınmamalıdır. Düğün, nişan, eğlence mekanlar vb. aktivitelerde bulunulması sakıncalıdır. Kalabalık araçlar ve toplu taşımalar kullanılmamalıdır.”
DEMİR, C, D VİTAMİNİ VE OMEGA3
El hijyenine çok dikkat edilmesini isteyen Dr. Taşkeli, “Sık sık eller yıkanmalı, elleri ağız ve buruna dokunmaktan kaçınmalı, herhangi bir yüzeye temas halinde eller vakit kaybetmeden su ve sabunla yıkanmalıdır. Günde en az 1 kere burun ve ağız boşluğu temizliği yapılmalıdır. Şüpheli bir temasta hemen ağız boşluğu, burun, yüz, el ve saç temizliği yapılmalı, duş alınmalıdır” diye konuştu.
Hamilelerin sebze, meyve, baklagil ağırlıklı ve protein destekli bir beslenme uygulamalarının doğru olacağını ifade eden Op. Dr. Mesut Taşkeli, “Özellikle karbonhidrattan uzak durulmalıdır. (Şekerli besinler kilo artışı yapmakta, bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir) Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı, et ürünleri çiğ olarak tüketilmemelidir. Normal beslenmenin dışında, Demir, C, D Vitamini ve Omega3 içeren gıdalar tüketilmelidir” dedi.
GRİP AŞISI YAPILMALI MI?
Gebelikte Grip Aşısı yapılıp yapılmayacağı konusuna da açıklık getiren Op. Dr. Taşkeli, “Gebelik döneminde önerilen aşıların başında grip aşısı gelmektedir. Pandemi döneminde iki hastalığın da birlikte olması tabloyu ağırlaştırır. Gebelikte yapılacak olan grip aşısı hem anneyi hem de doğumdan sonra 6 ay boyunca bebeği korumaktadır. İlk 3 ay dahil gebeler grip aşısı yaptırabilirler” şeklinde konuştu.
Havaların soğuması ile birlikte gebelerin giyinmeleri konusunda da dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Dr. Taşkeli, “Gün içindeki ısı değişimlerine karşı dikkatli olunmalı, çok kalın ve çok ince giyinmekten kaçınılmalıdır. Sentetik olmayan giysi ve iç çamaşırı tercih edilmelidir. Kesinlikle sigara tüketimi yapılmamalıdır. Burun tıkanıklığına karşı tuzlu su kullanılabilir. Gebeler ile birlikte yaşayanlar ve gebe yakınları Covid19 salgınına karşı korunma kurallarına uymalıdırlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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