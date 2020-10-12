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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kurt kırtasiyecilerin sorunlarını dinledi

İHA

Başkan Kurt kırtasiyecilerin sorunlarını dinledi

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle işleri durma noktasına gelen ve bu yüzden de zor günler geçiren kırtasiyecilerle bir araya geldi. Kırtasiyecilerin sorunlarını dinleyen Başkan Kurt dayanışma vurgusu yaptı.
Odunpazarı Belediye Başkanı Covid19 salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf ile bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda servisçi esnafı ile bir araya gelen Başkan Kurt, son olarak kırtasiyecilerle ve kitapçı esnafıyla buluştu. Kırtasiyecilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Kurt, esnafın sorunlarını, taleplerini dinledi. Korona virüsün dünya genelinde olduğu gibi kendilerini de ciddi biçimde etkilediğini söyleyen kırtasiyeciler, eğitimde yaşanan belirsizlik ve durgunluğun, kırtasiyecileri yok edecek kadar kötü duruma soktuğunu kaydetti.
Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünya gibi Türkiye’nin de zor günlerden geçtiğini söyleyen Başkan Kurt, “Yaşadığınız sorunları biliyoruz. Bilmediklerimizi de sizlerden öğrendik. Sorunlarınızı ve taleplerinizi ilgili makamlara ileteceğim. Bu kötü günler dayanışmayla, omuz omuza vererek geçecek” dedi.
Başkan Kurt, esnaf ile bir araya gelmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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