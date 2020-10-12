Bakan Dönmez, “Yaklaşık 500 gram cevher ürettiğimizde 0,1 gram lityum elde etmiş olacağız” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Ülkemizin ithal ettiği bir ürünü, Türkiye’de üretir hale gelmiş olacağız" "Ekonomik değeri; tonu yaklaşık 20 bin dolar civarında bir üründen bahsediyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yaklaşık 500 gram cevher ürettiğimizde 0,1 gram lityum elde etmiş olacağız. 2 milyon 700 bin civarında bir cevher üretimimiz var. Bu da bize, 500600 ton civarında lityumu geri kazanma imkanı sunduğunu gösterdi. Ülkemizin ithal ettiği bir ürünü, Türkiye’de üretir hale gelmiş olacağız. Ekonomik değeri ise; tonu yaklaşık 20 bin dolar civarında bir üründen bahsediyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir ili Kırka ilçesinde bulunan ETİ Maden Kırka Bor İşletmeleri Tesisine ziyarette bulundu.

Bor kaynaklarından lityum üretilmesi için yapılan ArGe çalışmaları sonucu üretime başlayacak Lityum Pilot Üretimi tesisi hakkında bilgi alan Bakan Dönmez, ETİ Maden’in dünyada en çok bor ve bor türevlerini üreten maden kuruluş olduğuna değindi. Dünyadaki pazarın yüzde 55’lik kısmının ETİ Maden tarafından üretildiğini aktaran Dönmez, “Bugüne kadar BOR türevlerinin dışında uç ürünü, katma değeri yüksek ürünler konusunda henüz somut bir üretimimiz söz konusu değildi. Özellikle son zamanlarda Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında cevher veya rafineri üründen daha katma değerli ürünler üretilmesine dönük bir strateji belirledik. Geçtiğimiz yıl Bandırma’da Bor Karbür Fabrikası’nın temelini attık. Bugün içinde bulunduğumuz pilot tesisle de lityum üretimini sağlamış olacağız. Bu sene yapımına başladığımız, geçen sene ihale ettiğimiz lityum karbonat üretim tesisiyle Türkiye’de ilk defa lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Üretilecek lityumun batarya ve pil teknolojisinde yaygın olarak kullanılacağına değinen Dönmez, Türkiye’nin yıllık lityum ithalat rakamlarını da açıkladı. Dönmez, “Türkiye’nin yaklaşık bin, bin 200 ton civarından lityum ithalatı söz konusu. Bu tesisten sonra planımız; daha yüksek miktarlı ve daha yüksek kapasiteli bir üretim tesisini hayata geçirmek. Pilot tesisle birlikte biz, lityumun pilot ölçekte ki yıllık üretimi yaklaşık 10 ton civarındadır. Bu projemizin sağlıklı çalışıp çalışmayacağını görmüş olacağız. Öyle ümit ediyorum ki, bir yıl içerisinde seri üretimle ilgili kararımızı vermiş olacağız. Üretim tesisimizin kapasitesi yıllık 500 tona çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.

TOGG tarafından üretilen Türkiye’nin otomobilinde kullanılacak pil teknolojisi için de lityum kullanılabileceğinin altını çizen Dönmez, “İnşallah, yerli otomobilde de burada üretilen lityumdan kullanılan bataryaları kullanmış olacağız. Sürece ilişkin olarak; tesiste üretilen ürünlere ilişkin numuneler söz konusu. Biz burada cevher diye adlandırdığımız ürünü üretiyoruz. Yaklaşık 500 gram cevher ürettiğimizde 0,1 gram lityum elde etmiş olacağız. 2 milyon 700 bin civarında bir cevher üretimimiz var bu da 500600 ton civarında lityumu geri kazanma imkanı sunduğunu gösterdi. Ülkemizin ithal ettiği bir ürünü, Türkiye’de üretir hale gelmiş olacağız. Ekonomik değeri ise; tonu yaklaşık 20 bin dolar civarında bir üründen bahsediyoruz. Dünyada da çok yaygın bulunmayan, bazı ülkelerde üretilen elementten bahsediyoruz” dedi.

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