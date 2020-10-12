Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez, “Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz’deki programına devam ediyor” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “22 Ekim’den sonra da daha önceden belirlediğimiz iş planımıza da devam edeceğiz, diplomasinin sekteye uğraması söz konusu değil, biz masadayız” “Önümüzdeki günlerde bir keşif yakalanırsa Cumhurbaşkanımızın programının müsaitliğine göre bu müjdeyi de birlikte paylaşmış olacağız”

İHA

Bakan Dönmez, “Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz’deki programına devam ediyor” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “22 Ekim’den sonra da daha önceden belirlediğimiz iş planımıza da devam edeceğiz, diplomasinin sekteye uğraması söz konusu değil, biz masadayız” “Önümüzdeki günlerde bir keşif yakalanırsa Cumhurbaşkanımızın programının müsaitliğine göre bu müjdeyi de birlikte paylaşmış olacağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz’deki programına devam ediyor. Biz uluslararası hukuka uygun olarak çalışmalarımızı yaptığımızı ifade etmiştik. Bizim kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Kusura bakmasınlar, kendi yetki alanımızdaki sahalarda da kimsenin gözü ve sözü olmasın” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ETİ Maden Kırka Bor İşletmeleri Tesisi ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lityum Pilot Üretim Tesisinde üretilen lityumun yerli otomobil markası TOGG’un bataryalarında üretilebileceğini açıklayan Dönmez, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki durumu hakkında da değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tasarlanan ve Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobilin bataryasında lityumun kullanılabileceğinden bahseden Dönmez, “Yerli otomobil bir ortak girişim grubunun bir sonucu. Ortak girişim grubu yerli pil üretimiyle alakalı bir projeyi eş zamanlı olarak götürdüğünü ifade etmişti. Biz de kendilerine, bataryada kullanılacak lityumun kendilerine tedarik edilebileceğini söyledik. Oradaki süreçle buradaki süreç eş zamanlı yürüyecek” diye konuştu.
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Doğu Akdeniz’de programına devam edeceğini belirten Dönmez, çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX ilanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, “Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızda hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerine son birkaç yıldır yoğunlaştık. Gerek sismik araştırma kabiliyetimizi gerekse derin deniz sondaj kabiliyetimizi arttırdık. Şu anda çalışır vaziyette iki tane deniz sondaj gemimiz var. İnşallah Kanuni’yi de önümüzdeki yılın başında faaliyetlerine başlatmayı planlıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa, yine Kıbrıs civarındaki çalışmalarına devam ediyor. Oruç Reis’i de bildiğiniz gibi Antalya limanına çekmiştik. Oradaki çalışmalar tamamlandı. Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz’deki programına devam ediyor. Biz uluslararası hukuka uygun olarak çalışmalarımızı yaptığımızı ifade etmiştik. Bizim kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Kusura bakmasınlar, kendi yetki alanımızdaki sahalarda da kimsenin gözü ve sözü olmasın. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Diyalog süreci de devam edecek. 22 Ekim’den sonra da daha önceden belirlediğimiz iş planımıza da devam edeceğiz. Diplomasinin sekteye uğraması söz konusu değil, biz masadayız. Karşı taraf masaya gelir mi, bilmiyorum. Biz görüşmelerimize devam edeceğiz. Konu sadece hidrokarbon aramaları değil. Bugün de pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil” şeklinde konuştu.
Hem Doğu Akdeniz’de hem de Karadeniz’de sismik ve sondaj çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Dönmez, “Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir keşif vardı. O günlerde biz sadece 2 katmanda çalışmalarımızı tamamlandığımızı ama aşağıda iki katman daha olduğunu, oradaki sondaj çalışmalarından sonra varsa, bulursak açıklayacağımızı söylemiştik. Sondaj çalışmaları bitti. Test, analiz ve mühendislik çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir keşif yakalanırsa Cumhurbaşkanımızın programının müsaitliğine göre bu müjdeyi de birlikte paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez, “Yaklaşık 500 gram cevher ürettiğimizde 0,1 gram lityum elde etmiş olacağız” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Ülkemizin ithal ettiği bir ürünü, Türkiye’de üretir hale gelmiş olacağız" "Ekonomik değeri; tonu yaklaşık 20 bin dolar civarında bir üründen bahsediyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, “Yaklaşık 500 gram cevher ürettiğimizde ...
Oklubalı pazar yerinin cephesi kaplanıyor
YEREL HABERLER Oklubalı pazar yerinin cephesi kaplanıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Şu an içinde bulunduğumuz tesisle alakalı gerçek maliyetler henüz çıkmadı. Çalışmalar devam ediyor. Bugünden maliyetle alakalı çalışmayı söylemek doğru olmaz. Ama şunu söyleyebiliriz, ekonomiktir. İthal ettiğimiz ürüne göre daha ekonomik olacağını söyleyebiliriz” dedi.
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Şu an ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir keşif vardı. O dönemde biz iki katmanda çalışmalarımızı yaptığımızı söylemiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde bir keşif yakalanır ve tespit yapılırsa Cumhurbaşkanımızla birlikte paylaşacağız” dedi.
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızda karbon arama faaliyetlerini yoğunlaştırdık. Şu anda 2 sondaj gemimiz var. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz’deki programına devam edecek. Bizim, kimsenin malında gözümüz yok. Diyalog süreci devam ediyor. Navtex sürecinde, diplomasi sekteye uğramadı. Biz masadayız.”
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Doğu ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye’de üretir hale geleceğiz. Üretilecek lityum karbonatın tonu 20 bin dolar.”
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “500 ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yerli otomobil bir ortak girişim grubunun sonucu. Geçtiğimiz aylarda fabrikanın temeli atıldı. Biz kendilerine, bataryada kullanılacak lityumun teminini yapabileceğimizi söyledik” dedi.
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yerli ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek.”
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Pilot ...
Başkan Kurt kırtasiyecilerin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Kurt kırtasiyecilerin sorunlarını dinledi
Trafikte kural ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar KGYS'ye yansıdı Işık ihlali ve geçiş önceliğinin tanınmaması kazaları beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Trafikte kural ihlali yapan sürücülerin karıştığı ...
Balık ölümleri Eskişehir sınırına sıçradı
YEREL HABERLER Balık ölümleri Eskişehir sınırına sıçradı
İnönü ilçesi lavanta kokmaya başladı Eskişehir'deki kadın çiftçilerle yürütülen “Itrî ve Tıbbî Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” başarılı oldu
YEREL HABERLER İnönü ilçesi lavanta kokmaya başladı Eskişehir'deki ...
Cengiz Topel İlkokulu’nun hibe başarısı
YEREL HABERLER Cengiz Topel İlkokulu’nun hibe başarısı
Uzmanından sahte alkol kullanımıyla ilgili hayati uyarılar Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır; "Metil alkol endüstriyel kullanımı olan bir üründür, gıda maddelerinin üretiminde kullanılması kesinlikle yasaktır" "Ölüme ve nörolojik hasara yol açan içki zehirlenmeleri son 10 yılda sık yaşanan bir toplumsal sorun haline gelmiştir"
YEREL HABERLER Uzmanından sahte alkol kullanımıyla ilgili hayati ...
Tek amaçları muhtaçların yüzünü güldürmek 10-20 lira ile başladılar, sonra yüzlerce aileye ulaştılar
YEREL HABERLER Tek amaçları muhtaçların yüzünü güldürmek 10-20 lira ...
Sahte siteden tatil satın aldıktan sonra otel kapısında kalmayın Sahte internet siteleri tatilinizi mahvedebilir Covid sürecinde sahte tatil siteleri çoğaldı İnternette “tatil çekilişi” görünce aldanmayın Otel rezervasyonu yaparken dikkat
YEREL HABERLER Sahte siteden tatil satın aldıktan sonra otel ...
Alt yapıda dörtlü turnuva
YEREL HABERLER Alt yapıda dörtlü turnuva
Pandemide gebeler neye dikkat etmeli? Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mesut Taşkeli: “Gebeler maskelerini mutlaka takmalı, karşılarındaki bireyleri de maske takmaları konusunda uyarmalıdır”
YEREL HABERLER Pandemide gebeler neye dikkat etmeli? Eskişehir Özel ...
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
Türkiye´de 3 ayda 107 bin kazada 808 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Türkiye´de 3 ayda 107 bin kazada 808 kişi hayatını ...
Alpu’daki sokak hayvanları Odunpazarı’na emanet
YEREL HABERLER Alpu’daki sokak hayvanları Odunpazarı’na emanet
Toprağa dokunarak stres atıyorlar
YEREL HABERLER Toprağa dokunarak stres atıyorlar
1 yaşındaki çocuk 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 1 yaşındaki çocuk 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
Balkondan düşen 1 yaşındaki Hazal,öldü
YEREL HABERLER Balkondan düşen 1 yaşındaki Hazal,öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X