Karantinada olması gereken vatandaş sokakta yakalandı

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Eskişehir’de karantina olması gereken bir vatandaş polis ekipleri tarafından sokakta yakalandı ve hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesinde polis ekipleri uygulama yaptıkları sırada şüphelendikleri S.K.’yi durdurdu. Şüpheli hakkında yapılan araştırmada karantinada olduğu tespit edildi. Karantina süresinde evden çıktığı tespit edilen S.K.’ye "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçundan işlem yapıldı.

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