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Aracının içinde öldü, 10 gün sonra fark edildi Eskişehir'de bir kişi evinin önündeki aracının içerisinde ölü olarak bulundu

İHA

Aracının içinde öldü, 10 gün sonra fark edildi Eskişehir'de bir kişi evinin önündeki aracının içerisinde ölü olarak bulundu

Eskişehir'de evinin bahçesindeki otomobilinin içerisinde ölü olarak bulunan şahsın 10 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Muttalip Mahallesinde meydana geldi. Müstakil bir evde tek başın yaşayan Ali K.'dan komşuları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine evinin bahçe kapısından giren komşular, 62 yaşındaki Ali K.'nın araç içerisinde olduğunu ve hayatını kaybettiğini fark etti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali K.'nın yaklaşık 10 gün önce ölmüş olduğunu tespit etti. Ali K.'nin kimsesinin olmadığı belirtilirken, aracının içerisinde bindiğinde ayakkabılarının olmaması da dikkat çekti. Yaşanılan olay ekipler tarafından şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken gerekli çalışmalar başlatıldı.
Ali K.'nin uzun yıllardır burada bulunan ikametinde yaşarken, sebze ve meyve yetiştirip pazarda satarak hayatını idame ettirdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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