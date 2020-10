Pandemi döneminde obezite arttı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Uzman Diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur: "Obez bireylerin korona virüse yakalanma riski daha yüksek”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Uzman Diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, pandemi sürecinde dünya ve Türkiye genelinde obezitenin arttığını ve obezitenin korona virüse yakalanma riskini artırdığını belirterek sağlıklı ve dengeli beslenmenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Diyetisyen Uygur, sosyal izolasyon döneminde ev tipi beslenmenin faydalarından gerektiği gibi yararlanılamadığını belirterek, “Çoğu ailede düzenli yemek pişirilmesine, sofra kurulmasına, annelerin mutfakta geçirdiği sürenin artmasına rağmen kilo artışı kaçınılmaz olmuştur. Yeme davranışlarının pandemi stresinden etkilendiğini; iştahsızlık, aşırı yeme, tıkınırcasına yeme (binge eating) olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. İzolasyon döneminde yaşanan stres, uyku düzensizliklerine yol açmıştır. Uyku düzeni ve kalitesindeki bozulmayla beraber, beyindeki ödül merkezlerini uyaran yüksek yağ, yüksek tuz, yüksek şekerli yiyeceklere yönelim; fast food, şekerli içecek ve işlenmiş besin tüketimi; ekran başında geçirilen süre; hareketsizlik artmıştır. Tüm bu faktörler obeziteye sebep olmuştur” açıklamasında bulundu.



“Obez çocukların A, E, C vitaminleri düşük”

Pandemi sürecinin, çoğu çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten Uygur, okulların kapalı kaldığı süre boyunca, çocuk ve ergenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğünü, sportif aktivitelerinin azaldığını söyledi. Ekrana bakma ve uykuda geçirdikleri zaman ile cips, kırmızı et, şekerli içecek tüketimlerinin arttığını dile getiren Uygur, “TV ve bilgisayar oyunları; hareketsizliğe ve uyku düzensizliklerine sebep olmakta, fast food besin ve şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini artırmaktadır. Obez çocukların A, E ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyve tüketimleri düşüktür. Bu vitaminlerin yetersiz alınması, bağışıklık yanıtını düşürmektedir” dedi.



“Obez bireylerin korona virüse yakalanma riski daha yüksek”

Diyetisyen Uygur, obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların Covid19 için risk oluşturduğunu kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

“Mart 2020’den beri, obezite ve Covid19 arasındaki ilişki bilinmektedir. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 35 kilogram/metrekarenin üzerinde olan bireyler ile 25 kilogram/metrekarenin altında olan bireylerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, obez bireylerin korona virüse yakalanma riskinin yedi kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Hastalığa yakalanma oranları gibi, entübasyon oranları da yüksektir ve obezler yoğun bakımda daha uzun süre kalmaktadır. Obez bireylerin başka sağlık problemleri de olduğu için, bu kişilerde koronavirüs daha ağır bir tablo ile seyretmektedir.”

