Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktı

Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 2 katlı müstakil evinde yalnız yaşayan Ali Karataş (62), bahçede park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Karataş´ın 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi´nde 2 katlı müstakil evde yalnız yaşayan Ali Karataş´ı bahçesinde park halinde olan kapısı açık otomobilinde hareketsiz halde bulan bir komşusu, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Karataş´ın en az 10 gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Kimsesi olmadığı öğrenilen Ali Karataş´ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetiştirdiği sebze ile meyveleri satarak geçimini sağladığı öğrenilen Karataş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Caner AKSU
2020-10-13 11:59:32
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