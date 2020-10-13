Korona virüs tedbirlerine uymayan 306 kişiye 963 bin 909 lira ceza kesildi

Eskişehir'de Korona virüs (Covid19) salgını kapsamında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 306 kişiye toplam 963 bin 909 lira ceza kesildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, Covid19 tedbirleri kapsamında bazı adreslerde denetim yaptı. Bir eğlence mekanında sosyal mesafeye uymadığı tespit edilirken, 306 kişiye tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 963 bin 909 lira ceza kesildi. Ayrıca çok sayıda iş yerine kurallara uymamaları sebebiyle yasal işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.