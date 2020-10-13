Eskişehir'de gümrük kaçağı yüzlerce cep telefonu ele geçirildi

Eskişehir'de gümrük kaçağı olduğu anlaşılan çok sayıda cep telefonu polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kentte düzenlenen çalışmalar kapsamında çok sayıda kaçak telefon olduğu iddia edilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 322 gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs ise yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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