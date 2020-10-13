Demiryolu sektörü değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demiryolu sektörü değerlendirildi

İHA

Demiryolu sektörü değerlendirildi

TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ve beraberindeki heyet, Eskişehir Sanayi Odası’nı (ESO) ziyaret etti.
ESO Yönetim Kurulu ile bir araya gelen TÜRASAŞ temsilcileri, demiryolu sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Ziyarette, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş TÜRASAŞ’ın TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, ve TÜDEMSAŞ’ın birleştirilmesi ve sahip oldukları bilgi birikimiyle kurulduğunu belirten Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaretten dolayı Yazar’a teşekkür eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’in raylı sistemler alanında ülkemizin merkez noktalarından biri olduğunu belirterek, sektörün desteklenmesi ve gelişmesi adına bir dizi proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Eskişehir’in sahip olduğu potansiyeli bir adım daha öteye taşımak için bu süreçte her türlü işbirliğine açık olduklarını söyleyen Kesikbaş, raylı sistemlerin birçok sektöre dokunan bir yapısı olduğunun altını çizdi. Kesikbaş, “Sektöre yapılan her yatırım, her destek diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunus Timleri yoklama kaçağını üzerinde tabanca ile yakaladı
YEREL HABERLER Yunus Timleri yoklama kaçağını üzerinde tabanca ile ...
Tepebaşı'nda haşereye karşı ilaçlama çalışmaları
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda haşereye karşı ilaçlama çalışmaları
ESOGÜ’de 2020-2021 akademik yılı oryantasyon programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ESOGÜ’de 2020-2021 akademik yılı oryantasyon programı ...
Başkan Ataç; “Gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet tarif edilemez”
YEREL HABERLER Başkan Ataç; “Gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet ...
Sanayi üretiminde canlılık sürüyor EOSB Başkanı Nadir Küpeli; "Sanayideki büyüme trendinin önümüzdeki aylarda da olumsuz bir gelişme olmazsa sürmesini bekliyoruz" "İç pazarımızı canlı tutmalı, yeni pazarlara açılmanın yollarını bulmalıyız”
YEREL HABERLER Sanayi üretiminde canlılık sürüyor EOSB Başkanı Nadir ...
Diyetisyen Uygur: Obez bireylerin koronavirüse yakalanma riski 7 kat daha fazla
YEREL HABERLER Diyetisyen Uygur: Obez bireylerin koronavirüse ...
Eskişehir'de gümrük kaçağı yüzlerce cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de gümrük kaçağı yüzlerce cep telefonu ele ...
İzmir merkezli FETÖ operasyonda Eskişehir’de de 6 muvazzaf subay yakalandı
YEREL HABERLER İzmir merkezli FETÖ operasyonda Eskişehir’de de 6 ...
İlk günün anısına yüzlerce fidan toprakla buluştu Twit Bakan Selçuk'tan, fidanlar Orman teşkilatından
YEREL HABERLER İlk günün anısına yüzlerce fidan toprakla ...
Eskişehir PTT binasında virüs iddiası Başmüdürlük binasında bir haftada 8 çalışan virüse yakalandı 'PTT’de virüs var, ama karantina yok' iddiası
YEREL HABERLER Eskişehir PTT binasında virüs iddiası Başmüdürlük ...
Korona virüs tedbirlerine uymayan 306 kişiye 963 bin 909 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayan 306 kişiye 963 bin ...
Tokat'ta dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'ta dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli ...
12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalandı Zimmetine para geçirmek suçundan aranıyordu
YEREL HABERLER 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı ...
Kuşlar yemlerinden, satıcılar ekmeğinden oldu Açık alanlarda bulunan güvercinlere yem dağıtanların sayısı azaldı, satıcıları da kazançları düştü Pandemi döneminde kuşyemi satanlar da kuşlar da zor günlerini geçiriyor
YEREL HABERLER Kuşlar yemlerinden, satıcılar ekmeğinden oldu Açık ...
Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya ...
Pandemi döneminde obezite arttı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Uzman Diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur: "Obez bireylerin korona virüse yakalanma riski daha yüksek”
YEREL HABERLER Pandemi döneminde obezite arttı ESOGÜ Tıp Fakültesi ...
Odunpazarı’ndaki metruk yapılarda rehabilite ve yıkım çalışmaları
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndaki metruk yapılarda rehabilite ve yıkım ...
Aracının içinde öldü, 10 gün sonra fark edildi Eskişehir'de bir kişi evinin önündeki aracının içerisinde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Aracının içinde öldü, 10 gün sonra fark ...
(Özel) 'Akay Dayı' çevresine neşe saçıyor Kendisi yaşlı, ruhu genç 10 yaşından beri yaz kış bisiklete binen Fevzi Akar'ın neşesini 2020 yılı bile bozamadı
YEREL HABERLER (Özel) 'Akay Dayı' çevresine neşe saçıyor Kendisi ...
Polise alkollü yakalanınca başkasının ehliyetini vermek istedi
YEREL HABERLER Polise alkollü yakalanınca başkasının ehliyetini ...
Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı
Karantinada olması gereken vatandaş sokakta yakalandı
YEREL HABERLER Karantinada olması gereken vatandaş sokakta yakalandı
Bakan Dönmez: Yerli elektrikli otomobilin lityum bataryaları Eskişehir´de üretilecek
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Yerli elektrikli otomobilin lityum ...
Bakan Dönmez, “Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz’deki programına devam ediyor” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “22 Ekim’den sonra da daha önceden belirlediğimiz iş planımıza da devam edeceğiz, diplomasinin sekteye uğraması söz konusu değil, biz masadayız” “Önümüzdeki günlerde bir keşif yakalanırsa Cumhurbaşkanımızın programının müsaitliğine göre bu müjdeyi de birlikte paylaşmış olacağız”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, “Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X