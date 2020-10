Eskişehir Şeker Fabrikası tarih rekora imza atıp, 20192020 yılı kampanyası içinde 152 milyon kilogram (150 bin ton) şeker üretimi yaptı. Fabrika Müdürü Mehmet Yüksel, “Bu 150 bin ton, 152 milyon kilo şeker demek ve ülke nüfusunun her birine yaklaşık 1 kilo 800 gram şeker üretmek demektir” dedi.

1933 yılında bacası tütmeye başlayan Eskişehir Şeker Fabrikası, kurulduğu günden bu yana en yüksek şeker üretimini gerçekleştirdi. 20192020 sezonundaki kampanyada, 152 bin ton şeker üretimi gerçekleştiren fabrika tarihi bir rekora imza attı. Fabrika yaptığı üretim ile ülke nüfusunun her bireyine 1 kilo 800 gram şeker düşecek şekilde üretim yapıldı.



“Bu 152 milyon kilo şeker ülke nüfusunun her birine yaklaşık 1 kilo 800 gram şeker üretmek demektir”

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, şeker fabrikasının yöre ekonomisine 500 milyon TL katma değer sağladığını söyleyerek, “Bu sene Eskişehir Şeker Fabrikası 88’inci kampanyasına başlamıştır. 1933 yılında kurulan fabrikamız o zamanlar bin 500 ton kapasitede çalışırken bugün kurulum kapasitesi 8 bin 200 tona çıkartılmıştır. Bugün itibariyle bu 8 bin 200 ton kapasitesinin de üstünde çalışarak tarihi rekorlarını kırmaktadır. Bugün özellikle işletmenin 10 bin tonluk üretim kapasitesi bin 300 tona yakın şeker üretimi gerçekleştirmiştir. Gerçekten Eskişehir Şeker Fabrikası için miladi bir gündür. Bizim kapasitemiz 8 bin 200 ton olmasına rağmen üstün gayretlerle pandemi süreci içerisinde 10 bin ton işlemiştir. Hedefimiz bu tonaj üzerinde devam etmektir. İnşallah bunu da başaracağız. Pandemi süreci içerisinde bu gayretler sürdürülmektedir. Geçen sene 20192020 yılı kampanyası içerisinde 152 bin ton şeker üretilmiştir. Bu yılki hedefimiz tarihi rekoru kırmak 155 bin ton şeker üretmektir. Bu 152 bin ton, 152 milyon kilo şeker demek ve ülke nüfusunun her birine yaklaşık 1 kilo 800 gram şeker üretmek demektir. Hedefimiz, gayemiz budur. Bu amaçla çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.



“Günde yaklaşık 40 ila 50 bin litre arasında alkol üretimi devam etmektedir”

Ayrıca Yüksel, Eskişehir Şeker Fabrikasının Türkiye’de alkol üreten 3 fabrikadan birisi olduğunu hatırlatıp, pandemi sürecinde günde yaklaşık 50 bin litre alkol üretimi yapıldığını belirterek, “Eskişehir şeker fabrikası sadece kristal şeker üretmiyor. Bunun yanında ürettiği melas ile pandemi süreci içerisinde alkol üretimi de başlatmış bulunmakta. Günde yaklaşık 40 ila 50 bin litre arasında alkol üretimi devam etmektedir. Bu pandemi sürecinde ülke ekonomisine katkısı en büyük şekilde bir dezenfektan ve kolonya üretimiyle birlikte piyasayı dengelemiş, ülkemizin ihtiyacı olan alkolü karşılamaktadır. Bu pancardan alkol üreten Türkiye’de 3 tane fabrika vardır. Bunlardan bir tanesi Eskişehir’dir ve Eskişehir’in gurur kaynağıdır” şeklinde konuştu.



“Atık su miktarnı 50 metreküpe kadar düşürmüş bulunmaktayız”

Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, fabrikada gerçekleşen üretim esnasında meydana gelen koku hakkında da konuşarak, “Tabi bu süre içerisinde fabrikamız üretime devam ederken zaman zaman şikayetler konusu olmaktadır. Özellikle koku konusunda fabrikamız bu konu üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Bununla ilgili kampanya başlamadan önce faaliyetlerimiz oldu. Çamur havuzlarımız temizlendi, her gün 6’şar saat arayla 4 kez koku giderici ilaçlama yapılmaktadır. Özellikle bu koku için son 3 yılda kullandığımız koku gidericiyi bu sene içerisinde kullandık. Bu konu üzerinde de hassasiyetle durmaktayız, çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir. Hatta geçen seneden farklı olarak saatte 200 metreküp atık su çıkarken, bu sene yapılan çalışmalarımızla saatte 50 metreküpe kadar düşürmüş bulunmaktayız” dedi.

