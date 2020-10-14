Beylikova yenilenmiş modern sentetik çim sahasına kavuşuyor

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, yapım çalışmaları devam eden sentetik çim sahada incelemelerde bulundu.

Beylikova Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığının girişimleriyle yenilen futbol sahası halka açılmayı bekliyor. Eski, aşınmış çimlerin yerine sentetik çim çalışmasıyla futbola daha uygun bir zemin oluşturulan saha yapımında sona gelindi.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “İlçemizde bulunan ve futbol oynamaya müsait olmayan eski çim sahamızı yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla içerisinde 200 metrekarelik idari binanın, giyinme ve dinlenme odalarının, hakem odalarının ve 500 kişilik tribünün yer aldığı modern bir sentetik çim sahanın yapım çalışmalarında son aşamaya geldik ve kısa sürede hizmete açacağız. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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