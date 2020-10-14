Başkan Küpeli’nden Müdür Değirmenci’ye hayırlı olsun ziyareti Ziyarette, ihracat ve dış ticaret konuları görüşüldü

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Gümrük Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Değirmenci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette ihracat ve dış ticaret konuları görüşüldü.

Ziyarette Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin ekonomik potansiyeli, ihracatı ve yapılmakta olan yatırımlar hakkında Müdür Değirmenci’ye bilgiler verdi. Eskişehir’in ihracattaki artışına dikkat çeken Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB’deki firmalarımız 2019’da 1 milyar 750 milyon dolar ihracat yaptı. Söz konusu ihracat rakamımızı 2030 yılına kadar 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Küpeli ayrıca Eskişehir ekonomisinin sürekli dış ticaret fazlası verdiğini belirtti. Başkan Küpeli, günümüzde gümrüklerin, yasal ticareti kolaylaştırarak ülkelerde teşebbüs ve rekabet gücünü arttırdığını, dünyadaki ekonomik sistemin daha da gelişmesi, ticaretin artması ve iyi bir şekilde yürüyebilmesi için gümrüğün çok önemli bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Ülkemizdeki gümrük işlerinin kaliteli altyapıya ve genel bir sisteme dayalı olduğunu bildiren Müdür Yusuf Değirmenci, ziyaretinden dolayı Başkan Küpeli’ye teşekkürlerini iletti. Kurumlar arası iş birliğine büyük önem verdiklerini aktaran Değirmenci, Eskişehir OSB ile var olan iş birliğinin önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edeceğini belirtti.

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