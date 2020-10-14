Eskişehir'de etkinlik ve eylemleri 15 gün erteleme kararı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1327 Ekim 2020 tarihine kadar düzenlenecek etkinlik ve eylemlerin ertelenmesine karar verdi.

Yapılan açıklamada, dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkileyerek, milyonlarca insana sirayet eden Koronavirüs (Covid19) salgınının, ülkemizde de 8 Ekim 2020 tarihi itibarı ile yaklaşık 330 bin 753 vatandaşın hastalanmasına ve 8 bin 667 vatandaşın ise hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Koronavirüs (Covid19) salgınının artma eylemi gözlemlenen toplu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşması riski taşıdığı değerlendirildiği anlatılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden Valiliğimiz İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/92 sayılı kararında; içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebileceği nedeni ile Sağlık Bakanlığının ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek ve oluşacak kalabalıklar nedeniyle fiziki mesafe kuralının korunmasının mümkün olmadığı etkinliklerin (genel kurul, geniş katılımlı toplantılar, seminer) ertelenmesine karar verilmiştir. Bu itibarla, yukarıda sayılan yasal düzenlemeler doğrultusunda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlemesi amacıyla resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi yürüyüşler, siyasi partilerin icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler hariç, katılım sayısı, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakılmaksızın Eskişehir il merkezi ve ilçelerinde 13 Ekim 2020 tarihinden 27 Ekim 2020 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, konser, şenlik, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza toplama, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, sticker yapıştırma, afiş/poster asma, balon uçurma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılmasının yasaklanması, düzenlenecek basın açıklamaları ise vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir" denildi.

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