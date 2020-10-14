İlhan Var Eskişehirspor'da 'Havuz Sistemi'ni uygulamaya başladı EsEs Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Eskişehirspor'da futbolcuların gelişimini artırmak için havuz oyuncu grubu oluşturan Teknik Direktör İlhan Var, amaçlarının Türk futboluna ve Eskişehirspor'a oyuncu yetiştirmek olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde başlayan antrenmanda A takım futbolcuları ısınmanın ardından teknik ve taktik çalıştı.

Diğer yandan havuz oyuncu grubunda yer alan oyuncular da A takım teknik heyeti ve altyapı hocaları eşliğinde çalışmalarına başladı. Yaklaşık 120 dakika süren antrenmanda sporcular, ısınma çalışmalarının ardından mevkisel ve bireysel öğretilerle günün çalışmalarını tamamladı.

Havuz oyuncu grubuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var, "Bu grupta yer alan oyuncularımıza öncelikle futbolun teorilerini anlattık, sonra da antrenman sahasında pratiğini gösterdik. Bu çalışmalara devam edip, oyuncularımızın eksiklerini kapatmalarına yardımcı olacağız. Amacımız yarışmacı grup içine bu arkadaşları da dahil edip, Türk futboluna ve Eskişehirspor’a oyuncu yetiştirmektir. Tüm oyuncularımızla bire bir ilgilenip bunu sağlamak öncelikli amacımız" diye konuştu.

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