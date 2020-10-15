Eskişehir´de 477 litre sahte içki ele geçirildi



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen baskınlarda 477 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vergi Dairesi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle birlikte sahte içki üretildiği tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 272 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 264 aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesinde K.U. ve kent merkezinde İ.E.´nin sahte içki ürettiğini tespit etti. İki şüphelinin adreslerine savcılık talimatıyla yapılan baskınlarda 205 litre sahte içki, ruhsatsız av tüfeği, 59 litrelik kaynatma kazanı ve buna bağlı damıtma düzenek, 3 adet 250 litrelik varil, 2 adet 30 litrelik bidon, 1 litrelik 30 pet şişe ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-15 11:33:24



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