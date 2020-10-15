Eskişehirspor'da 1 oyuncuda koronavirüs çıktı



ESKİŞEHİR, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 1 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Ligde cumartesi günü Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak Eskişehirspor´da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre 1 oyuncunun koronavirüslü olduğu tespit edildi. Eskişehirspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucu takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncumuzun evinde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-15 15:37:42



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