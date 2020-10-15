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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç'tan TÜMBİFED'e hayırlı olsun ziyareti

İHA

Başkan Ataç'tan TÜMBİFED'e hayırlı olsun ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yeni kurulan Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinacıları Federasyonu’nu ziyaret etti.
Başkan Ataç son olarak 10 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinacıları Federasyonu’nu (TÜMBİFED) ziyaret etti. Başkan Ataç ziyaretinde TÜMBİFED Başkanı Ahmet Saltık ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Saltık da federasyon hakkında Başkan Ataç’a bilgiler aktardı.

“Çiftçimizin desteklenmesi çok önemli”
Sona eren hasat sezonunu hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmeye ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, TÜMBİFED’e başarılı çalışmalar temenni ederken, “Federasyon yönetimde hem teknik hem bu işin ehli arkadaşlarımız hem de çiftçi dostlarımız yer alıyor ve bir araya gelerek önemli bir kurumu hayata geçirdiler. Bizim düzenlediğimiz Geleneksel Küçükbaş Çoban Festivali’nde ilk kez kuruluşları ile ilgili birlikte olmuş ve görüş alışverişinde bulunmuştuk. Şimdi Türkiye genelinde böyle bir federasyon hayata geçirildi, başarılar diliyorum. Bugün tarıma dair yeni rakamlar öğrendim, üzücü konular. Bunların düzeltilmesi için hükümetin çiftçimizin yanında durması, desteklemesi çok önemli. Maalesef çiftçimizin güvencesi yok. Hem iklimsel hem maddi sıkıntılar, çiftçimizi çok zor durumda bırakıyor. Geçmişte kendi karnını doyurabilen 7 ülkeden biriydik. Ama bugün ot ithal eden bir ülke haline geldik. Bu da hükümetin tarıma ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Biçerdöver söz konusu olunca hepsi ithal araçlar. Dövizin bu kadar yükseldiği noktalarda gerçekten biçerdöver sahiplerini ve tamir edenleri çok sıkıntıya sokuyor. Maalesef Türkiye’nin konumu bu şekilde. Diliyoruz önümüzdeki yıllarda çiftçilerimiz ve tarım adına iyi şeyler olsun; gerçekten Türk halkının yüzü gülsün. Ülkemizin yeniden kendi karnını doyurabilen bir ülke haline gelmesi en büyük dileğimdir” sözlerini kullandı.
Ahmet Saltık ise, “Ahmet Başkanım, ziyaretiniz ile onur ve güç verdiniz. Bugüne kadar ki öykümüzü zaten biliyorsunuz. Yola çıktık, Türkiye’nin merkezi olarak da Eskişehir, biçerdövercilerin federasyon merkezi oldu. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda ülke tarımına, ülkemize katkı sağlamak için yola çıktık. İnşallah muvaffak oluruz” diye konuştu.
Buluşma, Başkan Ataç ve TÜMBİFED yönetiminin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

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