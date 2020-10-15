Kadınları traktörleri başında, çalıştıkları tarlada ziyaret ederek Dünya Çiftçi Kadınlar Günlerini kutlandılar

Kadir duruşma öncesi avukatına öyle bir şey demiş ki!

Eskişehir’in Tepebaşı bölgesinde ülke üretimine katkı sağlayan kadın çiftçiler, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nde unutulmadı.

Çukurhisar, Keskin, Sakintepe, Kökdere ve Beyazaltın mahallelerinde çiftçilik yapan 15 kadın üretici ziyaret edildi. Gerek traktör başında gerek tarlada çalışırken günleri kutlanan kadınlara Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal ve Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Kadınlarımız hayvancılıkta, sebzecilikte, pancar üretiminde her yerde"

Çiftçi kadınların günlerinde konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kadın eli değen tarlanın daha değerli olduğunu söyledi. Buluşan, "Tepebaşı bölgemizde çiftçilik yapan kadın üreticilerimizi ziyaret edip, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutladık. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olan 15 kadın çiftçimizle buluştuk. Kadının tardaki önemi evdekinden daha çok, kadınlarımız olmazsa üretim olmaz. Kadınlarımız hayvancılıkta, sebzecilikte, pancar üretiminde her yerde. Kadının olduğu tarlada işler daha düzenli oluyor" diye konuştu.

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